Ricardo Sousa estreia-se com Rally2 no Rally de Lisboa: teste de ‘fogo’ no ‘conforto do lar’

Ricardo Sousa e Luís Marques vão estrear-se na categoria Rally2 no Rally de Lisboa, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis e primeira em asfalto da temporada. A dupla irá competir num Skoda Fabia RS Rally2, num desafio marcado pela adaptação a um carro de tração integral e a um comportamento dinâmico substancialmente distinto do que está habituado.

A participação assinala um momento relevante no percurso de Ricardo Sousa, que encara pela primeira vez uma prova ao volante de um Rally2. Antes da competição, o piloto vai realizar um teste com a ARC Sport, numa tentativa de ganhar referências iniciais num carro que exige experiência e quilometragem: “Na verdade, é tudo novo. Ainda vamos fazer um teste com a ARC Sport, para um primeiro contacto, que espero corra bem”, afirmou Ricardo Sousa, sublinhando o caráter inédito da experiência.

Adaptação será um dos fatores decisivos

O piloto reconhece que os carros da categoria Rally2 oferecem elevado potencial competitivo, mas exigem tempo de adaptação. “Os carros da categoria Rally2 são fantásticos, mas requerem bastantes quilómetros para perceber os limites”, admitiu.

Apesar de levantar dúvidas sobre a adequação do Rally de Lisboa para uma estreia neste contexto, Sousa assume a prova com confiança moderada. “Não sei se o Rally de Lisboa será a prova ideal para uma estreia, mas como é à porta de casa, será seguramente um prazer”, disse. Ou seja, é bom ser ‘em casa’, pelo menos a estrada é familiar e por isso o foco pode ficar muito mais no carro, mas por outro lado, com o conhecimento das estradas, o ‘apetite’ também pode ser maior…