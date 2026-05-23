Ricardo Sousa e Luís Marques estreiam-se na Categoria Rally2 no Rali de Lisboa
Os atuais campeões em título de Duas Rodas Motrizes (2RM), Ricardo Sousa e Luís Marques, vão estrear-se aos comandos de uma viatura da categoria Rally2 no Rali de Lisboa, que se disputa nos dias 29 e 30 de maio. A confirmação foi avançada pela estrutura Prolama, Competição e Aventura, assinalando um importante passo em frente na carreira desportiva da dupla.
Após terem vencido nas contas das duas rodas motrizes na temporada transata, no CPR, e a Peugeot Rally Cup Portugal, a equipa assegura agora a transição para a categoria rainha do panorama nacional. O Rali de Lisboa, que este ano faz a sua estreia absoluta no calendário principal do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), foi o cenário escolhido para esta primeira tomada de contacto com a tração integral de especificação Rally2.
O desafio tecnológico na rampa de lançamento de Lisboa
A mudança de categoria representa uma evolução natural, mas exigente, para os campeões nacionais. Abandonar a tração dianteira para pilotar um monolugar de tração às quatro rodas exigirá um rápido processo de adaptação às novas reações mecânicas e à velocidade de passagem em curva, num terreno que se antevê altamente competitivo, mas que por outro lado conhecem bem, o que vai ajudar bastante na transição.
A dupla já testou e as 11 classificativas desenhadas na região da Grande Lisboa servirão de exigente banco de ensaio. A dupla terá pela frente o desafio de rodar num pelotão que conta com quase duas dezenas de carros semelhantes inscritos, obrigando a um equilíbrio inicial entre a necessária aprendizagem técnica e a competitividade expectável.
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