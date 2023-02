Ricardo Filipe: “rodar, fazer quilómetros, evoluir como piloto…” | AutoSport

Arranca hoje a temporada 2023 da dupla formada por Ricardo Filipe e Filipe Carvalho. A presença no Rali de Vieira do Minho serve para o piloto do Algarve ganhar ritmo e testar soluções no Ford Fiesta R5 preparado pela Racing 4 You.

Estamos a poucas horas de Ricardo Filipe poder saborear no terreno “a enorme alegria por estarmos de volta à competição e, em especial, aos troços em terra!”.

Acompanhado pelo navegador portuense Filipe Carvalho, o piloto que defende as cores da icónica marca algarvia “Olha o Cogumelo” volta a confiar no Ford Fiesta R5 e no apoio técnico da Racing 4 You.

Esta participação em Vieira do Minho tem como grande objetivo “rodar, fazer quilómetros, dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento do carro e, principalmente, dar o meu máximo para evoluir como piloto, pois este é um dos grandes objetivos para esta época”, assumindo Ricardo Filipe que “não encararemos este fim-de-semana com qualquer pressão, nem iremos correr riscos desnecessários, pois é uma prova que não está inserida no CPR. Serve simplesmente como treino em competição”.

O rali arranca hoje, com a Super-Especial no centro de Vieira do Minho e continuará amanhã, sábado, com dupla passagem pelos troços de Nascente do Ave, Campo de Tiro e Senhora da Fé, num total de 72,2 km em especiais cronometradas.

Alexey Lukyanuk “apadrinhou” teste

Mas, o trabalho profundo que o piloto algarvio quer desenvolver ao longo do ano não começa hoje. Ricardo Filipe testou de forma afincada no início desta semana que agora culmina com o rali.

A zona da Barragem da Queimadela, em Fafe, foi palco de um intenso dia de testes, que contou com uma presença muito especial. Nada mais, nada menos, do que Alexey Lukyanuk, campeão europeu de ralis em 2018 e 2020, presente para desempenhar as funções de “mentor”, depois de um convite que o piloto do Algarve lhe endereçou.