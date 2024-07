Ricardo Filipe: “preparamos bem o Rali Vinho da Madeira”

Ricardo Filipe e José Martins saíram satisfeitos do Rali da Ribeira Brava, depois de terem rodado entre os mais rápidos. A dupla que defende as cores da Olha o Cogumelo não alinhou na prova madeirense com qualquer pressão quanto a resultados, aproveitando a oportunidade para o piloto algarvio se adaptar às bem características estradas da Pérola do Atlântico e para testar afinações a pensar no rali Vinho da Madeira.

Mas, mesmo sem pressão, registo para os bons tempos – que os colocou na classificação dentro do Top 5 – obtidos por Ricardo Filipe e José Martins ao longo de toda a 7ª edição do Rali da Ribeira Brava, prova integrada no Campeonato de Ralis Coral Madeira. Curiosamente, apesar de ter feito toda a prova, a dupla algarvia não aparece na classificação final. Tal deveu-se “à nossa impossibilidade de poder ficar para a cerimónia final, pois comprei os voos de regresso ainda antes de ter saído o regulamento da prova. Ainda tentei mudar, mas os voos estavam cheios e não dava para alterar. Ficamos obviamente tristes, sobretudo pela forma com que fomos recebidos pelo Automóvel Clube Concelho de Santacruz, a quem agradeço toda a ajuda que nos prestaram”, explicou o piloto.

Quanto ao rescaldo competitivo, Ricardo Filipe realça a importância que a prova teve: “preparamos bem o Rali Vinho da Madeira com esta participação na Ribeira Brava. É certo que só Serra D’Água, uma das classificativas da prova, será utilizada no rali Vinho da Madeira, mas, foram muitos quilómetros feitos em competição nesta bem diferentes e difíceis estradas da ilha. Saímos deste rali com muita informação para podermos afinar bem o Skoda Fabia R5 e enfrentarmos o Rali Vinho da Madeira com outro alma e maior ambição, pois queremos fazer um bom resultado entre os concorrentes do CPR. A Racing 4 You fez, como sempre um trabalho excelente e quero também felicitar o José Martins pela forma incrível como se adaptou rapidamente e navegou muito bem”.

A 65ª edição do Rali Vinho da Madeira, próxima prova do calendário de Ricardo Filipe, será disputada entre os dias 1 e 3 de agosto.