Ricardo Filipe prepara Campeonato Portugal de Ralis

Ricardo Filipe, piloto que corria no Campeonato Sul de Ralis, adquiriu um Ford Fiesta R5 e vai correr este ano no Campeonato Portugal de Ralis. Tem prevista a realização de algumas provas da competição principal, bem como o Rali das Camélias, para em 2022, poder então realizar o CPR na íntegra. O piloto, que tem ao seu lado o navegador habitual das últimas épocas, Fernando Almeida, corre com a Racing4You de Manuel Castro está hoje em testes com a nova máquina.