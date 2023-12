Ricardo Filipe de Skoda Fabia R5 no CPR 2024 | AutoSport

Ricardo Filipe adquiriu um Skoda Fabia R5 e assume uma ambição reforçada para 2024, onde voltará a confiar no trabalho técnico da Racing 4 You. Terminar o próximo Campeonato de Portugal de Ralis bem dentro do Top 10 absoluto é objetivo assumido.

A mudança de “montada” dá-se, segundo o piloto que defende as cores da Olha o Cogumelo, porque “conforme afirmamos desde a primeira hora, o Ford Fiesta seria um projeto a 3 anos. E cumprimos. O Fiesta vai deixar muitas saudades. Foi o primeiro R5 que comprei e pilotei e foi nele que vivi muitas momentos inesquecíveis. Aprendi muito e julgo que poderei afirmar que fechamos o capítulo em grande, com um ano de 2023 muito positivo, onde ganhámos mesmo à geral o Rali Município de Albufeira e fizemos tempos muito interessantes nas 5 provas em que participamos do Campeonato de Portugal de Ralis”.

Quanto às expetativas, o piloto algarvio reconhece que “são altas. O Skoda Fabia é reconhecido por todos como, possivelmente, o mais equilibrado carro entre os Rally2. O carro chegou à Racing 4 You na sua versão de asfalto, mas vamos já começar a trabalhar para o mudar para terra, pois queremos rapidamente começar a testar, para chegarmos a Fafe em condições para andar rápido”.

No que concerne a objetivos traçados, Ricardo Filipe salienta que “será novamente um ano de aprendizagem. Um ponto positivo advém do grande entrosamento que eu e o Filipe Carvalho já temos enquanto equipa. Sem querer ser demasiado ambicioso, até porque será uma época em que teremos de nos focar em aprender o carro e, sobretudo, ganhar confiança e capacidade para dele extrair todo o potencial, assumo que queremos andar dento do Top 10 e aproximando-nos muito dos pilotos que discutem normalmente o 5º 6º, 7º posto”.

Mas, tal anseio será sempre encarado “com prudência, passo a passo, testando muito, vendo como me vou adaptando, mas sempre lutando por estar entre os dez primeiros e a olhar para cima. Sei que tudo indica que teremos em 2024 um CPR ainda mais competitivo, por aquilo que se tem lido, mas isso ainda me dá mais vontade de melhorar, pois se não for para andar perto do melhores, então o que nos motivaria?!”.

Quanto ao calendário estabelecido para a próxima temporada, Ricardo Filipe e Filipe Carvalho deverão alinhar com o Skoda Fabia R5 da Olha o Cogumelo em “todas as provas do CPR, com a possível exceção do Vodafone Rally de Portugal. Se estivermos bem posicionados, ou se acharmos que os pontos possam vir a fazer falta, então farei um esforço e alinharemos na prova do ACP”.