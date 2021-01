Ricardo Filipe de Ford Fiesta R5 no CPR

Ricardo Filipe, piloto que corre habitualmente no Campeonato Sul de ralis, adquiriu recentemente um Ford Fiesta R5 e vai correr no Campeonato Portugal de Ralis. Depois de várias épocas no ‘Regional Sul’, e de ter feito algumas participações fora do Algarve (Fafe ou Mortágua, por exemplo), o piloto de Loulé pretende este ano disputar algumas provas do CPR, tendo igualmente previsto realizar o Rali das Camélias, como forma de preparar uma época mais completa em 2022, caso consiga o budget e os patrocinadores necessários para concretizar o projeto.

Ao seu lado terá o navegador habitual das últimas épocas, Fernando Almeida, que tem alguma experiência do ‘nacional’ de ralis por ter efetuado provas com Cipriano Antunes no Campeonato de Clássicos, com o qual foi campeão em 2018. Juntos irão fazer uma primeira época de conhecimento e de aprendizagem de uma nova realidade sendo que os objetivos para esta primeira época passam pela adaptação à maior exigência do CPRA ideia é evoluir prova a prova, conhecendo melhor o carro e as novas provas, trabalhando os aspetos necessários para que a evolução seja positiva. Para isso, a equipa conta ainda com o importante apoio do seu conterrâneo, Ricardo Teodósio, que se mostrou disponível para ajudar Ricardo Filipe nesta sua passagem para o CPR. A equipa terá ainda o apoio de Manuel Castro e será assistida pela Racing 4 You.