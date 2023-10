Ricardo Domingos: “O Gonçalo está de parabéns, agora venham os apoios pois só assim o conseguimos levar onde merece estar…” | AutoSport

A Domingos Sport é uma estrutura que só este fim de semana assegurou dois pilotos, com Gonçalo Henriques nas 2RM do CPR e Adruzilo Lopes no Campeonato Promo de Ralis e Ricardo Domingos, o seu líder destacou a importância da iniciativa da FPAK com o Júnior team, que já estendeu a outras modalidades, e neste caso já ajudou a despontar um jovem que no seu primeiro ano de CPR 2RM ganha no ano de estreia uma competição que foi das mais competitivas que há memória.