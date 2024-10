Ricardo Amaral (Toyota): “Em Portugal há um fascínio pelo Desporto Motorizado”

Ricardo Amaral, Diretor de Marketing e Comunicação da Toyota, falou com o AutoSport sobre a nova aposta da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal e nos deu os pormenores que podem ser revelados nesta fase. Uma aposta em três frente, com presença no TT, nos ralis e na Velocidade.

Não é comum ver uma aposta tão forte de uma marca, especialmente em Portugal, mas a TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal não teve medo de o fazer. Alicerçada no excelente trabalho que a Toyota Gazoo Racing está a fazer a nível mundial, pegou no melhor que a marca está a fazer ao nível do TT e do Costumer Racing (nos ralis e na velocidade) para usar no nosso país.

A aposta da Toyota é inteligente e ambiciosa. O desporto motorizado atravessa um excelente momento, com os fãs cada vez mais interessados nas modalidades. Com esta aposta alargada, chega a vários públicos e consegue reforçar a imagem da marca. Não é apenas ganhar ao domingo para vender na segunda. É criar uma base de fãs sólida da marca. E não há fãs mais fieis que os do desporto motorizado, especialmente em Portugal, onde o fascínio pelas corridas é grande, desde há muito tempo.