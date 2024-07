Ricardo Amaral: “solidificar a Toyota Racing nas principais competições do desporto motorizado nacional”

A estreia do GR Yaris Rally2 insere-se nessa estratégia de fazer das competições nacionais uma montra de eleição para os produtos Toyota: “Esta aposta no projeto do Toyota GR Yaris Rally2, está inserida na estratégia de solidificar a Toyota Racing nas principais competições do desporto motorizado nacional. Criando emoção em torno da Toyota e dos modelos de estrada da marca”, referiu Ricardo Amaral, Diretor de Marketing, Comunicação e Produto da Toyota Caetano Portugal.

A estreia reflete a intenção da Toyota de fortalecer a sua presença no automobilismo nacional, com boas perspetivas de futuras participações mais amplas.

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal está a preparar-se para estrear o novo Toyota GR Yaris Rally2 em Portugal, um carro que já teve sucesso em competições mundiais e europeias de ralis. Este lançamento será feito no Rali da Madeira com o piloto português Alexandre Camacho.

