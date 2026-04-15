Resultados da Sondagem CPR 2RM: Pedro Silva ‘arrasou’, os números confirmam-se na estrada?

Pedro Silva e Valter Cardoso lideram as ‘apostas’ para o CPR 2RM em 2026

Numa sondagem realizada junto dos nossos leitores, a dupla Pedro Silva-Valter Cardoso (Lancia Ypsilon Rally4) emergiu como a grande favorita à vitória no Campeonato de Portugal de Ralis 2RM (CPR 2RM) em 2026, conquistando 52,1% dos votos.

O jovem talento Pedro Câmara, acompanhado por João Câmara (Peugeot 208 Rally4), tem entusiasmado os adeptos com o seu desempenho promissor. Após vencer o FPAK Júnior Team Ralis no ano passado, Câmara ascende este ano ao CPR 2RM, arrecadando 15,3% dos votos.

João Rodrigues, vencedor do Clio Trophy 2025, regressa este ano aos comandos de um ‘leãozinho’, desta feita o Peugeot 208 Rally4, com Bruno Carvalho a seu lado. A dupla obteve 12% dos votos.

Nuno Coelho e Ricardo Cunha (Peugeot 208 Rally4) alcançaram uma percentagem significativa de 7%. Danny Carreira e Marco Vilas Boas (Peugeot 208 Rally4) receberam 3,3% dos votos, enquanto Hélder Miranda e Mariana Machado (Peugeot 208 Rally4) obtiveram 2,9%, com os restantes votos distribuídos de forma mais dispersa.

O plantel de 2026 do CPR apresenta algumas diferenças em relação a 2025, com várias duplas a transitarem do ano anterior e outras a juntarem-se à competição. Estas novas equipas podem ter um papel importante no campeonato CPR 2RM. Além destes nomes, é importante considerar os troféus da Stellantis, como a Peugeot Rally Cup Portugal e Ibérica, que se misturam com o CPR 2RM, influenciando as estratégias das equipas.

No Rali Terras d’Aboboreira, teremos a oportunidade de verificar se a votação reflete o desempenho real das equipas ou se surgirão surpresas que desafiem as percentagens aqui apresentadas.