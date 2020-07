Numa altura em que se ficou a saber que o Clube Sports da Madeira recebeu pelo menos 60 inscrições para o Rali Vinho da Madeira, próxima prova do CPR e CRM, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque revelou que vai haver “rédea curta ao Rali Vinho Madeira”. Tudo porque no Rali da Calheta demasiados adeptos não respeitaram as normas de distanciamento, higiene e segurança.

Numa zona, a Madeira, que nunca foi muito afetada pelo coronavírus, as autoridades pretendem que assim continue e por isso o Rali da Calheta foi um bom teste a todos os níveis para o Rali Vinho Madeira, não só para pilotos e equipas, mas também para o que organizadores e autoridades podem contar para a principal prova de ralis da Madeira. Para Miguel Albuquerque “não podemos correr riscos por causa de comportamentos irresponsáveis tomados por meia dúzia de pessoas”, revelando por isso que “o rali ou qualquer outro evento não vai colocar em causa a saúde pública da Madeira. As pessoas têm de cumprir com aquilo que é prioritário, tudo pode ser feito, desde que seja feito com regras”, disse, ao DN Madeira.

Pelos vistos há muita gente que ainda não percebeu a gravidade que esta situação pode atingir, e o que se está a passar no continente, nomeadamente na zona de Lisboa é um bom exemplo. Enquanto houve confinamento, as coisas foram correndo bem e os números baixaram. quando se desconfinou, os números voltaram a disparar. É isso que muita gente não per perceber. Para combater o vírus, mesmo em zonas onde sempre tudo correu bem até aqui, tudo pode mudar de uma semana para a outra e o Rali Vinho Madeira é um evento de grande risco nesse sentido. Daí, as palavras de Miguel Albuquerque fazerem todo o sentido: “Acho que é importante dizer que isto não é para brincadeiras. Temos de controlar e conter qualquer surto pandémico na Região e vamos ser muito rigorosos. Ainda por cima, com a reabertura das escolas, vai ser fundamental manter os comportamentos e, independentemente disso, vamos continuar a autuar. Quero chamar a atenção que o que se passou nos bares já está a ser controlado pela PSP e GNR. E o Governo está com a PSP e GNR. As normas têm de ser cumpridas. É a nossa saúde pública e não vamos brincar. Infelizmente, há pessoas que acham que estamos numa situação de normalidade”, disse Albuquerque ao DN Madeira, revelando que vai reunir com a direcção do Rali Vinho Madeira.

Paralelamente, o Clube Sports Madeira, organizador da primeira prova do Campeonato de Ralis da Madeira, garantiu que público respeitou recomendações no Rali da Calheta, emitindo um comunicado sobre a prova: “A segurança sempre foi a nossa grande prioridade, em todas as competições automóveis, ao longo de várias edições. O Rali da Calheta foi um sucesso em termos desportivos e disputado na máxima segurança, para espetadores e concorrentes. Na estrada foram tomadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança do imenso público que se deslocou ao concelho da Calheta e houve muita competição e árdua luta, pela vitória na geral e nos troféus e grupos.

Sendo uma competição aberta, ao ar livre, permitiu que as pessoas se colocassem em centenas de curvas, garantido o distanciamento social, respeitando as recomendações da organização e cumprindo as recomendações das autoridades de saúde pública.

Nas provas especiais de classificação houve um redobrado controlo, com várias passagens de viaturas de segurança que foram monitorizando e informando a Direção de Prova das condições de segurança, da colocação do público e do respeito e acolhimento das normas sanitárias e de distanciamento social e físico”, pode ler-se no texto enviado ao final do dia de ontem.

É preciso que de uma vez por todas os adeptos dos desportos motorizados entendam que as coisas podem mudar muito rapidamente e se assim acontecer todo o trabalho da FPAK, na luta que teve para ‘ligar’ os motores, vai por água abaixo, e depois todos perdem…