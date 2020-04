Recorde o CNR 1990: Carlos Bica em Photo-finish (vídeo)

1990 foi o ano da ‘Dobradinha’ da Jaguar em Le Mans, que Pedro Chaves Campeão britânico de F3000, Portugal venceu a Taça das Nações em Spa (Lamy e Castro) pela 1ª vez, que António Simões se estreou na F3000, que Martin Donnelly terminou a carreira na F1 em Jerez, depois do seu pavoroso acidente. Michael Schumacher venceu o GP de Macau… depois de empurrar para fora de pista um “tal” de Mika Hakkinen, e Miki Biasion venceu pela terceira vez o Rali de Portugal, mas foi também o ano do ‘Tri’ consecutivo de Carlos Bica no Nacional de Ralis. No início da década de 90, Carlos Bica estreitou ainda mais a sua ligação à Lancia. Joaquim Santos (Ford Sierra RS Cosworth), António Coutinho (Toyota Celica GT-4) e José Miguel (Ford Sierra RS Cosworth) deram muita luta, com o piloto da Toyota a vencer as mesmas quatro provas que Bica, e Joaquim Santos a triunfar em três. O campeonato resolveu-se por muito pouco a favor do piloto da Duriforte, num ano muito bom ao nível da competitividade. António Coutinho venceu quatro provas, as mesmas que Carlos Bica, com Joaquim Santos a vencer três.

Rali Sopete / Póvoa de Varzim 1990

Rali das Camélias 1990

Rallye de Portugal – Vinho do Porto 1990

Rali da Figueira da Foz 1990

Rali Esso / Futebol Clube do Porto 1990

Volta Galp a Portugal 1990

Rali Internacional Rota do Sol 1990

Rali de São Miguel / Açores 1990

Rali Vinho da Madeira 1990

Rali Alto Tâmega 1990