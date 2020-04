Recorde o Campeonato Nacional de Ralis 1991: O ano do tetra de Carlos Bica

No Campeonato Nacional de Ralis 1991 o panorama foi diferente, pois a mítica Diabolique decidiu encerrar o seu programa desportivo, colocando um ponto final numa era. Joaquim Santos foi para a Toyota, José Miguel continuou com o seu Ford privado e Carlos Bica venceu seis das onze provas do CNR, dominando por completo e terminando com um avanço grande para Fernando Peres. Para que se perceba a menor competitividade deste campeonato, Carlos Carvalho, no seu Mitsubishi Galant VR-4, foi quarto classificado.

Rali Sopete / Póvoa de Varzim 1991

Miguel José – Lisboa Luís icon Ford Sierra RS Cosworth Rodamsport 1:53:00 Bica Carlos – Prata Fernando icon Lancia Delta Integrale 16V Duriforte Tabaqueira 1:54:51 Amaral Bento – Feio Mário icon Renault 5 GT Turbo Alico – American Life 2:00:59

Rali das Camélias 1991 Miguel José – Lisboa Luís icon Ford Sierra RS Cosworth Rodamsport 1:57:23 Santos Joaquim – Nascimento José Luís icon Toyota Celica GT-4 (ST165) Salvador Caetano – Mobil 2:01:58 Mello Breyner Tomaz – Sena João icon Citroën AX Sport Almago 2:03:09

Rallye de Portugal – Vinho do Porto 1991 Bica Carlos – Prata Fernando icon Lancia Delta Integrale 16V 7:10:44 Peres Fernando – Batista João icon Ford Sierra RS Cosworth 4×4 7:44:30 Franco Horácio – de Sousa Ricardo icon Škoda Favorit 136 L 7:48:58

Rali Internacional Casino da Figueira 1991

Bica Carlos – Prata Fernando icon Lancia Delta Integrale 16V Duriforte Tabaqueira 1:48:44 Miguel José – Lisboa Luís icon Ford Sierra RS Cosworth Rodamsport 1:51:20 Carvalho Carlos – Alves José icon Mitsubishi Galant VR-4 1:54:31 Volta Galp a Portugal 1991 Bica Carlos – Prata Fernando icon Lancia Delta Integrale 16V Duriforte SG Gigante 4:40:03 Mello Breyner Tomaz – Sena João icon Citroën AX Sport Almago 5:03:06 Peres Fernando – Caldeira Ricardo icon Ford Sierra RS Cosworth 4×4 5:04:46

Rali Esso / Futebol Clube do Porto 1991 Bica Carlos – Prata Fernando icon Lancia Delta Integrale 16V Duriforte Tabaqueira 1:35:32 Carvalho Carlos – Alves José icon Mitsubishi Galant VR-4 1:37:27 Costa Rui – Grácio Jaime icon Lancia Delta Integrale 16V 1:40:54 Rallye Rota do Sol 1991 Santos Joaquim – Magalhães Carlos icon Toyota Celica GT-4 (ST165) Salvador Caetano – Mobil 2:15:00 Bica Carlos – Prata Fernando icon Lancia Delta Integrale 16V Duriforte Tabaqueira 2:16:17 Costa Rui – Grácio Jaime icon Lancia Delta Integrale 16V 2:20:16 Rali de São Miguel / Açores 1991 Bica Carlos – Prata Fernando icon Lancia Delta Integrale 16V Duriforte Tabaqueira 3:23:20 Coutinho António – Júnior Cândido icon Ford Sierra RS Cosworth 4×4 3:33:13 Peres Fernando – Caldeira Ricardo icon Ford Sierra RS Cosworth 4×4 3:33:56 Rali Vinho da Madeira 1991 Campos Américo – Caldeira Fernando icon Volkswagen Golf II GTi 16V Team Vespas 4:02:08 Andrade António Abel – Andrade Ferreira Jacinto icon Peugeot 309 GTI 4:06:53 Machado Sérgio – Baeta José icon Renault 5 GT Turbo Tepclima 4:09:47

Rali Alto Tâmega 1991

Miguel José – Lisboa Luís icon Ford Sierra RS Cosworth Rodamsport 1:33:48 Peres Fernando – Caldeira Ricardo icon Ford Sierra RS Cosworth 4×4 1:34:54 Costa Rui – Grácio Jaime icon Lancia Delta Integrale 16V 1:35:32