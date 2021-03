RallySpirit: Altice Portugal patrocinadora oficial da 6ª edição

A Altice Portugal junta-se à icónica prova de carros de ralis de todos os tempos e apresenta-se como patrocinadora oficial da 6ª edição do RallySpirit. Este ano, o RallySpirit Altice irá ocorrer entre os dias 3 e 5 de junho no norte do país.

O RallySpirit tem vindo a ganhar estatuto entre os mais importantes “Rally Legend” internacionais e, em 2021, volta a prometer muitas emoções fortes, com destaque para o regresso dos saudosos “Grupo B”.

Inserido no calendário do “Slowly Sideways Europe”, a par de “Rally Legends” de referência como o “Eifel Rallye Festival”, o “Alsace Rallye Festival” e o “Rallye Festival Francorchamps”, o RallySpirit Altice 2021 terá como principal atração o regresso a Portugal de alguns dos mais míticos carros de “Grupo B” da década de 80, considerada, por muitos, como a época dourada dos ralis!

São cerca de 100 carros que irão integrar a lista de participantes, alguns com pilotos de renome ao volante, num verdadeiro “museu vivo” de automóveis lendários, que irão permitir aos mais entusiastas fazer uma viagem aos tempos áureos dos ralis.

Para Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, “É com grande satisfação que nos juntamos, pela primeira vez, a esta prova ímpar do panorama do desporto automóvel nacional. A aposta da Altice Portugal na área do desporto tem vindo a crescer ao longo destes últimos anos, não só ao nível de parcerias tecnológicas a grandes eventos desportivos e modalidades, bem como estando ao lado de grandes atletas portugueses que marcam a diferença no mundo do desporto. O RallySpirit é um dos mais icónicos ralis do nosso país e é com grande orgulho que a Altice Portugal se associa a esta prova e corre ao lado de uma centena de pilotos nacionais e internacionais.”

Já na ótica da X Racing, o promotor do evento, Pedro Ortigão sublinha: “É um imenso orgulho contarmos com o apoio e a confiança da Altice Portugal. Quando criámos o RallySpirit, em 2015, assumimos que tínhamos como objetivo organizar, em Portugal, um rali com conceito “Legend” que se posicionasse entre os melhores internacionais! A recente entrada do RallySpirit no calendário “Slowly Sideways Europe”, que integra algumas das melhores provas mundiais, confirma que estamos a ser bem-sucedidos, mas também faz aumentar, consideravelmente, a nossa responsabilidade! Estamos certos de que a parceria que estabelecemos com a Altice Portugal contribuirá, decisivamente, para a afirmação do evento a nível internacional e para o fortalecimento do seu carisma. Fica o compromisso de que juntos daremos o nosso melhor para que seja possível continuar a evoluir o RallySpirit.”

O RallySpirit Altice 2021 representará a 6ª edição de uma prova que também conta com o apoio das autarquias de Barcelos, Porto e Vila Nova de Gaia, concelhos onde estarão centralizados os três dias do evento, com programa e percurso a serem anunciados muito brevemente.

A cerca de dois meses e meio da prova, e de acordo com as mais recentes previsões do plano de desconfinamento anunciado pelo Governo começam, então, a estar reunidas as condições para proporcionar um grande espetáculo de desporto automóvel, mas cuja viabilização definitiva estará sempre condicionada pelo evoluir da situação pandémica em Portugal.

O otimismo é, contudo, a palavra de ordem, para proporcionar aos entusiastas do automobilismo um RallySpirit Altice 2021 verdadeiramente inesquecível e recheado de emoções fortes.