Rallye Vidreiro, PE7: Armindo vence e José Pedro Fontes e Bruno Magalhães voltam a ‘empatar’ | AutoSport

A dupla Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) foi a mais rápida da especial de São Pedro de Moel 2, com o tempo de 7:14.4s, precisando de menos 2.4s do que José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) e Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) para completar os 14.5km do troço. As duas duplas que lideram o prova do Campeonato de Portugal de Ralis voltaram a registar o mesmo tempo numa especial e por isso mantêm-se com 10.7s de diferença, com vantagem para José Pedro Fontes aos comandos do Citroën C3.

A dupla Bernardo Sousa/Vitor Calado (Citroen C3 Rally2) terminou o troço com o quarto tempo mais rápido, aumentando em 0.7s a vantagem na classificação geral para Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), que terminaram a especial com o quinto tempo. Bernardo Sousa ocupa o terceiro posto e tem agora Correia a 22.7s de diferença.

Na perseguição ao quarto posto da geral, Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2) terminaram o troço com o sexto melhor tempo e têm agora 0.9s de desvantagem sobre Correia/Carvalho.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2) foi o sétimo mais rápido do troço, a 14.3s do vencedor Armindo Araújo, sendo o sexto classificado da geral.

Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo) e Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) estão no sétimo e oitavo posto da classificação geral, respetivamente, com Armindo Araújo a ascender ao nono lugar por troca com Ricardo Filipe/Fernando Almeida (Ford Fiesta), que foi o 12º da especial.

