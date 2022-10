Rallye Vidreiro, PE6: José Pedro Fontes destaca-se na frente… | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) continuam muito fortes, desta feita na PE6 bateram Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) por mais 3.3s, o que significa que a diferença passa para 10.7s o que já começa a ser muito complicado de recuperar, ainda que de modo nenhum impossível. Ficam a faltar três troços, dois deles no Pinhal de Leiria, pelo que a tendência deste rali está clara, mas ainda não está decidido.

Fontes foi segundo nos dois troços de ontem, mas os de hoje venceu-os todos, construindo um avanço muito significativo, tendo em conta que estamos num rali sprint.

Seja como for, há agora pelo meio uma passagem na assistência, o que significa que as equipas podem fazer alterações nos carros que resultem melhor num caso do que noutro, pelo que ainda pode haver luta, mas em condições normais, será difícil a Bruno Magalhães recuperar.

Bernardo Sousa/Vitor Calado (Citroen C3 Rally2) são terceiros a 25.7s da frente. Não conseguem ainda lutar mais à frente, mas estão a melhorar a cada rali que passa e é exatamente essa a razão pela qual o piloto quis fazer ralis este ano no CPR. De modo a poder regressar para o ano mais bem preparado. Nesta prova, por exemplo, o madeirense não participava desde 2011 e isso faz uma diferença enorme face aos pilotos que têm feito este rali todos os anos.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) passou nesta especial para a frente de Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2). O piloto do Skoda está agora a 47.7s da frente, a 22.0s do terceiro lugar de Bernardo Sousa e tem Meireles a 0.2s, numa luta que promete para a tarde.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) foram terceiros na especial, mas estão muito atrasados na classificação fruto da penalização de quatro minutos que sofreram devido a terem entrado num controlo por avanço.

Mais info assim que possível.

Tempos Online – CLIQUE AQUI