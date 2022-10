Rallye Vidreiro, PE5: José Pedro Fontes bate Bruno Magalhães e alarga vantagem | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) voltou a vencer mais um troço do Rallye Vidreiro, a derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis. O piloto do Citroën C3 deixou a dupla perseguidora da sua liderança, Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) a 0.3s do seu tempo, alargando um pouco mais a sua vantagem na classificação geral do rali. Fontes passa a ter 7.4s de vantagem sobre Magalhães quando ficam a faltar 4 especiais para o final da prova da região centro do país.

A 0.6s de Fontes ficou a dupla Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo), já afastada da luta pela vitória à geral no Rallye Vidreiro. Bernardo Sousa/Vitor Calado (Citroen C3 Rally2) continuam a sua prova rodando entre os primeiros de cada troço, tendo alcançado o quarto lugar na especial Maçãs D. Maria 2, terminando os 12.97km a 6.1s da dupla vencedora. Passam a ter 20.9s de desvantagem para Fontes/Ponte, mas também aumentaram a diferença para a dupla que persegue o seu terceiro posto da classificação, agora Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2), visto que Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) desistiram na sequência de um acidente.

Paulo Meireles terminou a especial a 9.5s do vencedor e ocupa agora o quarto posto da classificação geral, com 38.4s de desvantagem sobre Bernardo Sousa.

A dupla Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) terminou a PE5 com o sexto melhor tempo, a 10.7s de Fontes, e também subiu um posto na geral, estando a 0.8s do posto ocupado por Meireles.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2) foi o sétimo da especial, a 16.8s do vencedor, sendo seguido por Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo), Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) e Ricardo Filipe/Fernando Almeida (Ford Fiesta) que fechou o top 10 da especial, já a 51.5s de José Pedro Fontes.

