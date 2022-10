Rallye Vidreiro, PE4: Fontes e Magalhães ‘empatam’, tudo na mesma na frente | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) voltam a vencer um troço do Rallye Vidreiro, mas desta feita ‘empatado’ com Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) pelo que a margem fica exatamente como estava, 7.1s.

Bernardo Sousa/Vitor Calado (Citroen C3 Rally2) terminaram no terceiro posto da especial a 0.7s da frente, enquanto Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) terminaram o troço a 1.6s de Fontes e Magalhães, no quarto lugar. Seguiram-se Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) a 3.1s e Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2) a 4.1s do melhor tempo alcançado no troço de Alvaiázere 1.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram os sétimos desta especial, a 10.7s dos vencedores, enquanto Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo) ficaram a 16.2s. A fechar os dez primeiros na PE4, ficou a dupla Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2), que precisaram de mais 16.9s para terminar o troço e António Cruz Monteiro/Ana Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16) a 39.7s.

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), a 40s foram os 11º classificados da especial, subindo uma posição na classificação da prova, enquanto Ricardo Filipe/Fernando Almeida (Ford Fiesta) ascenderam ao décimo lugar da geral após o décimo segundo melhor tempo do troço.

Tempos Online – CLIQUE AQUI