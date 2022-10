Rallye Vidreiro, PE3: José Pedro Fontes é o novo líder | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) entrou ao ataque neste segundo dia do Rali Vidreiro, e bateu Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) por 2.9s, com

Bernardo Sousa/Vitor Calado (Citroen C3 Rally2) a mostrar um grande andamento e a ser terceiro a 5.5s.

Seguiram-se Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2) a 7.7s e Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) a 7.9s, com um mau começo de dia para

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2), que cederam 8.2s e com isso perderam a liderança, estando agora no segundo lugar a 7.1s da frente.

Bernardo Sousa subiu para terceiro a 14.1s, com Pedro Meireles em quarto a 16.4s.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) perderam neste troço uma posição na geral, depois de terem sido apenas sétimos a 10.3s.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2) foram oitavos a 23.1 e são apenas sétimos da geral já a 41.1s da frente, ainda assim 13.5s na frente de Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo). Armindo Araújo está muito atrasado na classificação devido aos quatro minutos que sofreu de penalização.

Mais info quando possível.

Tempos Online – CLIQUE AQUI