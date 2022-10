Rallye Vidreiro: O estranho caso da penalização de Armindo Araújo | AutoSport

O Rali Vidreiro está bem encaminhado para José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) que estão a conseguir manter-se na frente com o mesmo tempo com que terminaram a manhã, mas está prova ficará marcada pela penalização que sofreram Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo), que muito resumidamente, têm nas mão uma carta de controlo com as horas todas corretas, mas por tudo o que se passou à volta, foram penalizados em quatro minutos.

A história é longa, e muito ‘sinuosa’, mas como ainda não falámos com todas as partes, não a vamos detalhar, ainda. Uma das partes que ouvimos, a equipa, resumidamente a questão seria assim: houve uma grande confusão no controlo em questão, por variadíssimas razões, e o primeiro concorrente que lá chegou… ‘lixou-se’.

Mas o pior foi depois, pois a equipa ficou a saber que teria penalizado, e sem nos querermos alongar muito, confirmando-se tudo o que ouvimos, é absolutamente incrível como algumas coisas ainda funcionam neste nosso desporto. Não havia mesmo necessidade, e para o concorrente, uma prova que é de festa, fica ensombrada por esta questão, que seria completamente desnecessária se tivesse prevalecido o bom senso. Só deixo uma pergunta: e se o título estivesse a ser resolvido nesta prova?