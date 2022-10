Rallye Vidreiro: Mecânica volta a tramar Hyundai | AutoSport

Depois de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) terem sido impedidos de lutar pelo triunfo no Rali Vinho Madeira depois duma roda perdida, algo semelhante sucedeu agora a Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally 2) no Rali Vidreiro: uma roda que se soltou, devido a uma peça, o cubo da roda, que cedeu.

A fiabilidade tem destas coisas, e pior sensação e amargo de boca fica quando as duas duplas lutavam pelas respetivas vitórias nessas duas provas do CPR.

Os pilotos sabem que faz parte do jogo, mas o amargo de boca que fica é como um penálti, mal marcado, contra no último minuto do jogo…

Oito provas, os três primeiros da geral, Armindo Araújo, José Pedro Fontes e Miguel Correia tiveram uma época ‘limpa’, no caso do Team Hyundai Portugal, três abandonos para Ricardo Teodósio, dois deles devido a acidente (teve problemas noutras provas), e dois para Bruno Magalhães, ambos devido a contratempos mecânicos.

É uma pena, pois está mais do que comprovado que o carro é um bom salto em frente…

FOTOS de José de Barros Simões