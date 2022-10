Rallye Vidreiro: Kia Rio Rally4 não alinhou na prova | AutoSport

O Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande, última prova do Campeonato de Portugal de Ralis de 2022, não contou com o Kia Rio Rally4 da equipa CRM Motorsport à partida. A ausência ficou a dever-se a um aparatoso acidente sofrido pela dupla Tiago Raposo Magalhães e Tiago Carvalho durante o Shakedown do rali, sem quaisquer consequências físicas para o piloto e navegador.

Em todo o caso, a recuperação do Rio Rally4 para que pudesse estar no arranque do rali que se iniciou esta tarde não se tornou viável, devido aos danos sofridos, que, no entanto, não puseram em causa a segurança da dupla da CRM Motorsport, provando tratar-se de um carro extremamente seguro.

Para Tiago Raposo de Magalhães, “este não foi o regresso que esperávamos, mas os ralis são mesmo assim. Contudo, mesmo no pouco tempo que andamos no Shakedown deu para perceber que o Rio estava melhor e que os desenvolvimentos efetuados face à última prova em que alinhou foram produtivos. Continuamos em processo de desenvolvimento e percebemos que temos um bom carro e ainda potencial de evolução. Agora vamos trabalhar na sua recuperação e continuar o seu desenvolvimento, para voltarmos, no próximo ano, ainda mais fortes”.

No pouco que andou, o KIA Rio teve como melhor registo no shakedown 2m22.937, o que se pode comparar com os registos de Gil Antunes (Dacia Sandero R4, 2:18.143), Rafael Cardeira (Renault Clio RS R3T, 2:20.586), Kaetanen (Ford Fiesta Rally 3, 2:23.936), João Figueiredo (Renault Clio Rally4, 2:26.919) e Paulo Roque (Peugeot 208 Rally4, 2:27.419).