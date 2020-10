Rallye Vidreiro Centro de Portugal: Tempo de definições

O Rallye Vidreiro Centro de Portugal vai claramente definir melhor a luta pelo Campeonato de Portugal de Ralis 2020. Das duas, uma: ou ‘confirma’ definitivamente que o título se vai disputar apenas entre o líder do campeonato, Bruno Magalhães e o seu perseguidor mais direto, Armindo Araújo, ou Ricardo Teodósio e/ou José Pedro Fontes reagem e voltam a juntar um pouco mais os quatro candidatos.

Neste momento, como as coisas estão, a distância que têm Fontes e Teodósio e Bruno e Armindo são difíceis de recuperar em condições normais. Só mesmo com desistências dos dois da frente. Mas faltam ainda muitas provas e muita coisa pode ainda acontecer.

Há, como já se percebeu, dois claros candidatos ao título, Armindo Araújo e Bruno Magalhães, com o piloto da Hyundai na frente com 121,63 pontos e o da The Racing Factory com 112,94.

Bruno Magalhães obteve duas vitórias, nas duas últimas provas, as mesmas duas que Armindo Araújo, que venceu as duas primeiras. Bruno Magalhães terminou as quatro provas realizadas sempre em 1º ou 2º. Armindo Araújo também, exceção feita ao facto de ter sido terceiro na Madeira. Sabendo-se que em termos matemáticos está tudo em aberto (35×3=105 pontos) há mais candidatos ao título, mas bem mais condicionados em termos práticos. Ricardo Teodósio vem duma sequência de (3º, 3º, 4º, 3º), soma 79,61 pontos e José Pedro Fontes (4º, 8º, 2º, 4º), soma 67,26 pontos. Pedro Meireles abandonou em Fafe e depois foi (4º, 5º, 5º), tem 42 pontos. Todos eles têm hipóteses matemáticas, e todos eles são candidatos a vencer na Marinha Grande.