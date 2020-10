Rallye Vidreiro Centro de Portugal/Marinha Grande: Mais perto das decisões

Realiza-se no próximo fim de semana o Rallye Vidreiro Centro de Portugal/Marinha Grande, quinta de sete provas do CPR 2020. Bruno Magalhães e Armindo Araújo destacaram-se no campeonato, mas os favoritos ao triunfo nesta prova são bem mais…

Está a aproximar-se a fase decisiva do Campeonato de Portugal de Ralis. A quinta ronda da competição, o Rallye Vidreiro Centro de Portugal-Marinha Grande, vai para estrada nos próximos dias 9 e 10 de outubro, num evento que marca o arranque da fase decisiva da competição, já que a partir daqui cada vez mais se definirá o destino da competição. Até aqui, dois pilotos destacaram-se, ambos com duas vitórias cada. Bruno Magalhães, líder do campeoanto e Armindo Araújo, segundo classificado, mas numa altura em que matematicamente há ainda cinco candidatos teóricos, na prática, desde que não exista nenhum ‘cataclismo’ a luta pelo título deverá decidir-se entre os pilotos que estão nos primeiros lugar, embora o leque de potenciais vencedores das três restantes provas seja bem mais alargado. Em condições normais, a cinco pilotos. Mas já lá vamos à parte desportiva…

Em ano de pandemia, e numa ação a pensar nos adeptos, a prova organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande contará transmissões online, o que permitirá aos adeptos dos ralis, que não se possam deslocar à Marinha Grande, estar mais perto da ação. Aliás, nada o impede de marcar presença na prova para a ver ao vivo, como tem sucedido até aqui, mas convém evitar ‘ajuntamentos’, e com isso proteger-se de eventual contágio.

A prova organizada pelo CAMG, tem cerca de 100 km de troços, o primeiro, cedo, no sábado, logo pelas 9h00. No total, nove troços, isto depois de na sexta-feira, pilotos e máquinas enfrentarem o Shakedown e a Qualificação, a partir das 13h00.

Luta no auge

Quatro realizados, faltam três! Com o CPR a rumar ao seu final, a importância das provas é cada vez maior, e a “dança das cadeiras” do título vai acelerar.

Há, como já se percebeu, dois claros candidatos ao título, Armindo Araújo e Bruno Magalhães, com o piloto da Hyundai na frente com 121,63 pontos e o da The Racing Factory com 112,94. Bruno Magalhães obteve duas vitórias, nas duas últimas provas, as mesmas duas que Armindo Araújo, que venceu as duas primeiras. Bruno Magalhães terminou as quatro provas realizadas sempre em 1º ou 2º. Armindo Araújo também, exceção feita ao facto de ter sido terceiro na Madeira. Sabendo-se que em termos matemáticos está tudo em aberto (35×3=105 pontos) há mais candidatos ao título, mas bem mais condicionados em termos práticos. Ricardo Teodósio vem duma sequência de (3º, 3º, 4º, 3º), soma 79,61 pontos e José Pedro Fontes (4º, 8º, 2º, 4º), soma 67,26 pontos. Pedro Meireles abandonou em Fafe e depois foi (4º, 5º, 5º), tem 42 pontos. Todos eles têm hipóteses matemáticas, e todos eles são candidatos a vencer na Marinha Grande.

Seja como for, em termos de campeonato as contas estão bem mais complicadas do terceiro lugar para baixo, e em níveis diferentes. Como se percebe, a próxima prova vai deixar claramente definida a luta pelo título ou, eventualmente, irá aproximar mais os candidatos.

Nas duas rodas motrizes a luta está equilibrada, com Daniel Nunes na frente do campeonato, mas com uma margem curta face a Pedro Antunes e Pedro Almeida, com Ernesto Cunha e Ricardo Sousa não muito longe. Tendo em conta a Peugeot Rally Cup Ibérica, é natural que os concorrentes desta competição se destaquem, até pela valia dos carros.

Pela frente há ainda duas provas de asfalto, Rali Vidreiro-Centro de Portugal e Rallye Casinos do Algarve e outra de terra, Rali Terras d’Aboboreira. Esta prova do CAMG contará também para o Campeonato Portugal GT, Campeonato Portugal de Clássicos, Campeonato Portugal Júnior, Campeonato Centro de Ralis, Peugeot Rally Cup Ibérica, Desafio Kumho,Challenge R2 & You e para a KiaPicanto Rally Cup.

