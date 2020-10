Rallye Vidreiro Centro de Portugal/Marinha Grande: ‘Live Stream’

Para além da parte competitiva, do Rallye Vidreiro Centro de Portugal/Marinha Grande, a organização investiu num ‘Live Stream’, da responsabilidade da Movielight, sendo que a emissão estará em direto durante 12 horas a partir da Marinha Grande, com ligações aos troços e entrevistas a partir do estúdio e Parque de Assistência, com apresentação a cargo de Diana Pereira e Gonçalo Gomes: “Montar um rali em tempo de pandemia criou-nos naturais dificuldades, mas nem por isso nos tirou a vontade de sermos diferentes. Em parceria com a Movielight, vamos partir para uma verdadeira aventura online, ao qual se juntam duas personalidades carismáticas do desporto automóvel nacional, como é o caso da Diana e do Gonçalo. Esta será a edição mais desafiante de sempre, e tudo faremos para que tudo corra bem nesta transmissão, de forma a aproximar, ainda mais, os ralis do público”, explicou o dirigente marinhense.