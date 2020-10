Rallye Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande: Listas de Inscritos

A quinta ronda do Campeonato Portugal de Ralis, o Rallye Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande, vai para estrada no sábado. A primeira contagem decrescente do cronómetro ocorrerá pelas 9h00 do dia 10 de Outubro, sábado, e são nove as especiais preparadas pela organização. Porém, logo na sexta-feira, dia 9 de Outubro, pilotos e máquinas enfrentam um derradeiro teste, participando no Shakedown e Qualifying Stage que se disputam na Mata Nacional entre a ‘Capital do Vidro’ e São Pedro de Moel, a partir das 13h00. O Parque de Assistência do evento ficará localizado junto ao Estádio Municipal da Marinha Grande, e em baixo pode ver as respetivas listas de inscritos. A prova contará também para o Campeonato Portugal GT, Campeonato Portugal de Clássicos, Campeonato Portugal Junior, Campeonato Centro de Ralis, Peugeot Rally Cup Ibérica, Desafio Kumho, Challenge R2 & YOU e para a Kia Picanto Rally Cup.

Lista de Inscritos CPR – CLIQUE AQUI

Lista de Inscritos CCR – CLIQUE AQUI

Lista de Inscritos Clássicos – CLIQUE AQUI