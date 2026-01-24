Rallye Vidreiro abre CPR e tem parque de assistência em Leiria

Novas localizações para centro operacional e super especial noturna…

O Rallye Vidreiro Centro de Portugal 2026 realiza-se nos dias 6 e 7 de março e apresenta novidades significativas, entre as quais o centro operacional e o Parque de Assistência em Leiria, junto ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa. O evento regressa também com a Super Especial Citadina Noturna no centro da Marinha Grande. As alterações foram anunciadas na Feira Internacional de Turismo (FITUR), em Madrid, com a colaboração da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria e dos municípios de Leiria, Marinha Grande e Pombal, que integram o percurso.

António Luís destaca melhorias baseadas em contributos dos intervenientes: “É com grande entusiasmo que estamos a preparar aquela que será a melhor versão do Rallye Vidreiro Centro de Portugal. Ouvimos as equipas, pilotos e público e tentámos, dentro das possibilidades, preparar um rali que esperamos ser único no panorama nacional”, afirmou António Luís na pré-apresentação realizada na FITUR. O responsável do Clube Automóvel do Marinha Grande (CAMG) sublinhou o esforço conjunto com as entidades locais: “O Parque de Assistência ficará localizado no coração da cidade de Leiria, junto ao estádio, e a super especial noturna regressa ao centro da Marinha Grande.”

Prova de abertura do CPR

Tradicionalmente a derradeira ronda do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), o Rallye Vidreiro Centro de Portugal passou em 2025 a ser a prova que consagrou Dani Sordo como Campeão Nacional. Para 2026, assume o papel de abertura do campeonato. A apresentação oficial do evento trará todos os pormenores sobre o itinerário e regulamento.