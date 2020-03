Armindo Araújo e Luís Ramalho venceram o Rallye Serras de Fafe e Felgueiras na sequência duma prova em que dominaram do princípio ao fim em termos de Campeonato de Portugal de Ralis. à geral, Nicolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (Hyundai i20 R5) cedo foram para a frente da prova, enquanto Armindo Araújo se concentrou na liderança da prova reservada ao CPR. Contudo, já perto do fim do rali e com condições de piso muito difíceis, o russo saiu de estrada e abandonou. Desta forma, Armindo Araújo juntou o triunfo no CPR à vitória à geral.

A luta pelo segundo lugar foi intensa, com várias trocas de posição entre Bruno Magalhães e Ricardo Teodósio, com o piloto da Hyundai a levar a melhor no último troço do rali, relegando o Campeão de Portugal em título para o terceiro lugar final. Veja os vídeos.

Rallye Serras de Fafe e Felgueiras: Resumos da prova (vídeo)