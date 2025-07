Rallye Constálica Viseu Dão Lafões: candidato ao Campeonato de Portugal de Ralis

Perante o forte apoio institucional e o crescimento da prova, o Rallye Constálica Viseu Dão Lafões oficializa a sua candidatura ao Campeonato de Portugal de Ralis numa iniciativa que visa promover a região como um centro de desportos motorizados e, em particular, de ralis. Desta forma, é mais uma prova a posicionar-se para a entrada no principal campeonato de ralis sendo que nessa lista já estão o Rally de Lisboa, que este ano conta para o CPR 2RM e o Rali dos Açores, que com nova direção, trabalha para regressar ao principal campeonato.

Os presidentes dos municípios envolvidos, com os CEOs da Constálica e da Promolafões, formalizaram a parceria nas instalações da Constálica, principal patrocinador do evento.

A sétima edição do Rallye Constálica Viseu Dão Lafões, pontuável para diversos campeonatos regionais e troféus, apresenta a sua candidatura ao escalão principal dos ralis em Portugal. A competição, organizada pelo Gondomar Automóvel Sport e promovida pela Promolafões, conta com a novidade da inclusão dos municípios de Oliveira de Frades e Castro Daire, juntando-se a Viseu e Vouzela.

