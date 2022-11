Rallye Casinos do Algarve: Quem leva a taça? | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana a Taça de Portugal de Ralis, que este ano terá como palco o Rallye Casinos do Algarve.

Depois de no ano passado a prova do Clube Automóvel do Algarve ter sido feita como Taça de Campeões Regionais, este ano recebe a Taça de Portugal, tal como em 2014. A prova, que é das mais antigas do calendário nacional de ralis, vai passar pelos municípios de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão, num evento que conta com uma bela surpresa, a presença de Miguel Oliveira, ‘nosso’ piloto no MotoGP, que faz no Algarve a sua estreia nos ralis, acompanhado por Carlos Magalhães, com o piloto de Almada a correr com o Hyundai i20 N Rally2 do Team Hyundai Portugal.

Não é conhecida a lista final de inscritos, mas está garantida a presença de Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 evo), que ainda não está totalmente confirmado, Carlos Martins (Mitsubishi Lancer Evo VIII), Ricardo Filipe (Ford Fiesta R5), Daniel Nunes (Mitsubishi Lancer evo IX) e outra bela surpresa: Márcio Marreiros, que habitualmente corre de Mitsubishi Lancer evo IX, vai estrear-se com um Rally2. A lista de concorrentes vai contar ainda com dois ‘Proto’, o Mitsubishi Mirage de André Cabeças e o Toyota Yaris Proto de Nélson Silva, entre muitos outros.

A Taça de Portugal de Ralis é um evento único em que os concorrentes oriundos das diversas competições nacionais da FPAK têm a possibilidade de lutar por um troféu comum, num rali com vencedor à geral, que será o vencedor da Taça, mas também por categoria. A prova realiza-se nos dias 12 e 13 de novembro, sábado e domingo, com o parque de assistência e parque fechado no recinto da Fatacil em Lagoa.

A ação arranca com uma especial de qualificação para todos os concorrentes, que definirá a ordem de partida para a primeira secção. Os concorrentes repetirão esta especial para depois irem à até Lagos para a habitual Super-Especial noturna. No dia seguinte os concorrentes enfrentarão o desafio da montanha, com duas passagens pelas classificativas de Chilrão e Monchique, terminando a vertente competitiva com a Super-Especial de Portimão realizada junto à rotunda Salgueiro Maia. A consagração dos vencedores será feita no pódio localizado no Hotel Algarve Casino.

Horários

Sábado, 12 De novembro

Pec1 Portimão 1 9.50 Km 15:33

Pec2 Portimão 2 9.50 Km 16:36

Assistência Fatacil (30 Min) 18:01

Pec3 Super Special Lagos 1.60 Km 21:00

Assistência Fatacil (45 Min) 21:00

Domingo, 13 De novembro

Pec4 Chilrão 1 17.60 Km 09:45

Pec5 Monchique 1 10.25 Km 10:25

Pec6 Chilrão 2 17.60 Km 11:08

Pec7 Monchique 2 10.25 Km 11:48

Assistência Fatacil (30 Min) 13:03

Pec8 Super Especial Portimão 2.20 Km 14:35