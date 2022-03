Rally Serras de Fafe: Palmarés e 34 anos de história | AutoSport

Fafe e as regiões de Felgueiras, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e de Boticas, que nos próximos dias 11, 12 e 13 deste mês vão receber o Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, prova de abertura do Campeonato da Europa (FIA ERC) e do Campeonato de Portugal de Ralis, há muito fazem parte da elite mundial desta modalidade do desporto automóvel. Aliás, continuam a correr mundo, entre outras, as imagens das classificativas da Cabreira, de Vieira do Minho e de Fafe, com particular incidência do famoso salto da Pedra Sentada, na Lameirinha, porventura o mais conhecido do planeta dos ralis.

Pelo terceiro ano consecutivo, Fafe recebe o Europeu, depois da estreia em 2020, então com a designação de Rally Fafe Montelongo e em classificativas de asfalto.Nessa edição que marcou a entrada no calendário da segunda competição mais importante de ralis da FIA, o russo Alaxey Lukyanuk (Citroen C3 R5) colocou o seu nome no quadro de honra da prova no ano em que conquistou o seu segundo título europeu. Em 2021, já no formato atual, em pisos de terra, foi o “mundialista” norueguês Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a vencer numa época em que também ele se sagrou campeão.

Ainda antes de fazer parte do Europeu, o “Serras de Fafe” foi aproveitado pela equipa da Hyundai para preparar a prova portuguesa do Mundial em 2019 e 2020, sendo que no primeiro ano Dani Sordo venceu de forma categórica, enquanto na edição seguinte tanto ele como Ott Tanak competiram extra-rali, não entrando, por isso, na classificação.

Em 34 anos de história, Fernando Peres continua a ser “o rei de Fafe”, com seis vitórias absolutas nos ralis pontuáveis no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) – e soma mais quatro sucessos nas provas do Campeonato Norte de Ralis… –, deixando a uma larga distância Carlos Bica e Bruno Magalhães, ambos com três triunfos. Com dois sucessos nas classificativas de terra de Fafe surgem seis pilotos: José Miguel Leite Faria, Adruzilo Lopes, Miguel Campos, Pedro Meireles, Bernardo Sousa e Ricardo Moura.