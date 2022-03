Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas: PE13/17 Lameirinha (mapa) | AutoSport

O Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas tem início na noite do dia 11 (sexta-feira), com a disputa de uma super-especial (1,43 km) no centro da cidade de Fafe, a partir das 21h08. No dia seguinte, sábado (12 março), os pilotos começam bem cedo (7H20) as duas passagens pelas classificativas de Boticas (15,05 km), Cabeceiras de Basto (10,84 km), Vieira do Minho (16,93 km) e Luílhas (11,86 km), terminando a jornada pelas 19h25, em Fafe.

No domingo, último dia de prova, o programa tem início às 7h20, englobando duas passagens pelas classificativas de Montim (8,73 km), Seixoso (9,97 km), Santa Quitéria (9,18 km) e a “clássica” Lameirinha (14,83 km), que a partir das 15h08 será a “power stage” do rali, cujo final em Fafe (Praça Mártires do Fascismo) está agendado para as 15h47.

HORÁRIO

DIA 1, Sexta-Feira, 11 de março

Shakedown (Lagoa) 3.04 km 16:30

PE1 SSS Fafe 1.43 km 21:08

DIA 2, Sábado, 12 de março

Assistência Fafe – 15 Min 7:27

PE2 Boticas 1 15.05 km 09:00

PE3 Cabeceiras de Basto 1 10.84 km 10:17

PE4 Vieira do Minho 1 16.93 km 11:20

PE5 Luílhas 1 11.86 km 12:20

Assistência Fafe – 30 Min 13:21

PE6 Boticas 2 15.05 km 15:09

PE7 Cabeceiras de Basto 2 10.84 km 16:26

PE8 Vieira do Minho 2 16.93 km 17:29

PE9 Luílhas 2 11.86 km 18:29

Assistência Fafe – 45 Min 19:25

DIA 3, Domingo, 13 de março

Assistência Fafe – 15 Min 07:37

PE10 Montim 1 8.73 km 08:08

PE11 Seixoso 1 9.97 km 08:40

PE12 Santa Quitéria 1 9.18 km 09:15

PE13 Lameirinha 1 14.83 km 10:08

Assistência – Fafe – 30 Min 11:19

PE14 Montim 2 8.73 km 12:20

PE15 Seixoso 2 9.97 km 12:52

PE16 Santa Quitéria 2 9.18 km 13:27

PE17 Lameirinha 2 [Power Stage] 14.83 km 15:08