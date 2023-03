Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto: Mapas e horários | AutoSport

Mads Ostberg, Hayden Paddon, Pontus Tidemand, Craig Breen, Yan Bonnato, Georg Linnamae, Efren Llarena, Erik Cais e Fabrizio Zaldivar, entre outros, estarão à partida da prova de abertura do ERC e CPR. São 56 os inscritos no Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto.

Com um programa de 17 troços, a prova promete grande animação. É, também, o quarto ano consecutivo que figura no calendário da segunda competição de ralis mais importante da FIA.

Em termos gerais, a estrutura é muito idêntica à da edição transata, surgindo como única novidade, a nível de classificativas, a introdução de uma segunda especial no concelho de Boticas, designada por Boticas/Vale do Tâmega (9,64 km). Esta zona tem território com potencial para vislumbrar novos horizontes a nível internacional, ao passo que as restantes, como Fafe, Felgueiras ou Cabreira, dispensam apresentações, com os seus troços míticos que fazem parte da história do Rali de Portugal.

HORÁRIO

SEXTA-FEIRA (10 março)

Qualifying-Montim (3,61 km) 13:30

Shakedown 15:00/17:00

PEC 1 – Fafe (1,43 Km) 21:05

SÁBADO (11 março)

PEC 2 – Boticas/Vale do Tâmega 1 (9,64 km) 08:09

PEC 3 – Boticas/Sr. do Monte (15,05 km) 08:59

PEC 4 – Cabeceiras de Basto 1 (10,84 km) 10:27

PEC 5 – Vieira do Minho 1 (11,76 km) 11:40

Assistência (Parque Estacionamento, Fafe) 13:06/13:36

PEC 6 – Boticas/Vale do Tâmega 2 14:39

PEC 7 – Boticas/Sr. do Monte 2 15:29

PEC 8 – Cabeceiras de Basto 2 17:02

PEC 9 – Vieira do Minho 2 18:15

Assistência (Parque Estacionamento, Fafe) 19:36/20:21

DOMINGO (12 março)

PEC 10 – Luílhas 1 (8,09 Km) 07:32

PEC 11 – Seixoso 1 (9,97 km) 08:24

PEC 12 – Santa Quitéria 1 (9,18 km) 09:14

PEC 13 – Lameirinha 1 (14, 9 km) 10:05

Assistência (Parque Estacionamento, Fafe) 11:34/12:04

PEC 14 – Luílhas 2 12:31

PEC 15 – Seixoso 2 13:23

PEC 16 – Santa Quitéria 2 14:13

PEC 17 – Lameirinha 2 (Power Stage) 16:05

Mário Castro, natural de Fafe e um dos mais reputados co-pilotos portugueses, analisa à lupa as principais caraterísticas das provas especiais de classificação desta edição 2023 do Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto:

FONTE: Rally-Maps



PEC 1 – Super-especial de Fafe (1,43 km)

É uma especial curta e citadina, toda em empedrado, o que a torna bastante escorregadia, o que lhe permite proporcionar um bom espetáculo para o público.

PEC 2 e 6 – Boticas/Vale de Tâmega (9,64 km)

Relativamente curta, mas bastante interessante para uma abertura de rali. Maioritariamente rápida, com duas ou três zonas mais complicadas, revela-se muito interessante em termos de condução.

PEC 3 e 7 – Boticas/Sr. do Monte (15,05 km)

É, sem dúvida, a classificativa que mais diferenças de tempos pode proporcionar, não só pela sua extensão, mas, essencialmente, pelas constantes alternâncias de ritmo e de tipo de aderência. Bastante estreita na sua quase totalidade, termina com os últimos 4 km numa estrada larga e bastante rápida.

PEC 4 e 8 – Cabeceiras de Basto (10,84 km)

Quase toda em estrada bastante larga, rápida e de muita condução, tem como particularidade uma parte final mais estreita, com um piso muito irregular e que requer bastante atenção aos pilotos.

PEC 5 e 9 – Vieira do Minho (11,76 km)

É uma versão ligeiramente mais curta que a da edição de 2022. Tem bom piso e exige muita condução, destacando-se a zona de espetáculo do salto.

PEC 10 e 14 – Luílhas (8,09 km)

Apesar de curta na sua extensão, poderá tornar-se uma das classificativas preponderantes do rali. Primeira parte muito estreita e com mau piso – havendo uma grande probabilidade de furos – sucedendo-se a segunda em estrada larga, bastante rápida, mas muito escorregadia.

PEC 11 e 15 – Seixoso (9,97 km)

Com excelente piso, é muito técnica. Não será uma classificativa difícil para as equipas, mas requer um ritmo bastante vivo para se conseguir bons tempos.

PEC 12 e 16 – Santa Quitéria (9,18 km)

Prima pelo piso em excelentes condições, sempre a descer, sendo uma das especiais mais técnicas do rali. Fruto das descidas com algum grau de inclinação elevado requer muita atenção nas travagens e nas abordagens às curvas.

PEC 13 e 17 – Lameirinha (14,9 km)

Sem desprimor das restantes classificativas, esta é, sem dúvida, o ícone do rali. Com um piso excelente, muito técnica numa parte inicial e outra bem mais rápida na última metade, é aquela classificativa em que se consegue desfrutar de princípio até ao final. Os dois grandes saltos primam pela sua espetacularidade, mas o segundo poderá ser fatal caso algo falhe na sua abordagem…