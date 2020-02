Rally Serras de Fafe e Felgueiras sem qualificação

A ordem de partida do Rally Serras de Fafe e Felgueiras não irá ser determinada pela qualificação, como tem vindo a ser habitual no CPR, já que o Presidente do Colégio de Comissários Desportivos, um belga, alegou que a regulamentação do European Rally Trophy não prevê essa situação, pelo que não autorizou a sua realização. Desta forma, a ordem de partida será dada pela numeração atribuída, de acordo com o Artigo 41.3 dos Regulamentos Desportivos dos Ralis Regionais da FIA.

Uma situação estranha, quando o regulamento da prova foi aprovado pela FPAK e pela FIA.