Rally Serras de Fafe e Felgueiras: Acessos aos troços pelo Google Earth

A Demoporto disponibiliza os troços em formato KML pelo que pode aceder aos acessos através do Google Earth. CLIQUE AQUI para descarregar o ficheiro, aceda ao ficheiro no seu smartphone, estará nas ‘transferências’ ou ‘downloads’. De seguida extraia o ficheiro. Se não tiver, instale o Google Earth. Neste Link – CLIQUE AQUI – acede aos acessos às zonas espetáculo determinadas pela Demoporto.

1 – Num Smartphone ou Tablet Android, abra a App Google Earth Google Earth.

2 – Toque no menu Menu e Projetos Projeto.

3 – Na parte superior, toque em Abrir.

4 – Para adicionar um arquivo diretamente do seu dispositivo, toque em Importar arquivo KML.

5 – Toque no arquivo que você quer adicionar, ele importa-o o abre, ficando a ver todo o desenho do troço, sendo dessa forma bem mais fácil aceder.

Se aceder a este Link, encontra os restantes dois sistemas, Computador (Windows), e Iphone/Ipad. – CLIQUE AQUI