Rally de Lisboa: Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal de regresso com dois carros

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal prepara-se para a terceira ronda do Campeonato de Portugal de Ralis com dois GR Yaris Rally2, no Rally de Lisboa 2026, organizado pelo CPKA entre 28 e 30 de maio. A prova totaliza 510,86 quilómetros de percurso, dos quais 109,76 cronometrados distribuídos por 11 Provas Especiais de Classificação, sendo a primeira prova do ano em asfalto.

A equipa chega à capital com moral elevado após um segundo pódio consecutivo no Rally de Portugal, alinhando com as duplas Pedro Almeida/António Costa e Rafael Rêgo/Nuno Mota Ribeiro.

Para Pedro Almeida, o objetivo é replicar a progressão das duas primeiras rondas nos troços da Grande Lisboa, numa prova que representa terreno desconhecido para o piloto de Vila Nova de Famalicão. Rafael Rêgo, integrado no programa FPAK Junior Team, estreia uma nova parceria com Nuno Mota Ribeiro, após a separação de Ana Gonçalves, com o foco em completar a prova e acumular pontos para o campeonato.

“Será uma prova completamente nova para mim, e nova também a transição do carro para os pisos de asfalto” afirmou Pedro Almeida. “Vai ser um desafio exigente, mas também uma excelente oportunidade para evoluir e encontrar rapidamente o melhor ritmo num rali que acredito, à semelhança do que tem sido o CPR, vai ser muito competitivo. Vamos procurar fazer uma rápida adaptação ao carro e tentar dar o melhor em prova.”

“O Rali de Lisboa tem um sabor especial” admitiu Rafael Rêgo. “É a prova da casa, aquela onde sinto um carinho diferente por parte do público. É sempre especial competir perto de quem nos apoia ao longo do ano e isso dá-nos uma motivação extra. O objetivo para a prova passa por terminar e ganhar mais experiência ao volante do Toyota Yaris GR Rally2. Quero dar as boas-vindas ao Nuno Mota Ribeiro. Agora começa uma nova caminhada e teremos de trabalhar para criar rotinas e confiança dentro do carro. Estou motivado e acredito que temos tudo para construir uma boa parceria. Aproveito também para deixar o meu agradecimento à Ana Gonçalves, pelo empenho, dedicação e profissionalismo demonstrado ao longo do percurso que fizemos em conjunto.”