Rally de Lisboa: Team Hyundai Portugal com ambição de chegar ao topo

O Team Hyundai Portugal prepara-se para a estreia do Rally de Lisboa no calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), prova agendada para os dias 29 e 30 de Maio que marca o início da fase de asfalto da temporada. Com 60 equipas inscritas — entre as quais 17 viaturas Rally2 —, trata-se da mais forte lista de inscritos de 2026, e a equipa chega à região da Grande Lisboa com ambições de reforçar a candidatura ao tetracampeonato de pilotos.

Gonçalo Henriques, que ficou a apenas 9,6 segundos de vencer entre os concorrentes do CPR no recente Rally de Portugal, reencontra Gonçalo Cunha no lugar do navegador, uma parceria que o piloto de Vila Nova de Poiares descreve como natural e imediata. Os testes de preparação correram de forma positiva, com a dupla a encontrar uma afinação que lhes deu confiança para impor um ritmo forte nos troços lisboetas.

Hugo Lopes e Magda Oliveira chegam igualmente motivados após terem discutido a vitória no Rali Terras d’Aboboreira. Apesar de ser a estreia de ambos nos troços da região de Lisboa, o piloto de Viseu revelou sensações muito positivas nos testes em asfalto e declarou o objetivo de ser competitivo desde o primeiro quilómetro.

O Rally de Lisboa arranca com a partida simbólica junto ao Padrão dos Descobrimentos, em Belém, percorrendo classificativas em Mafra, Sobral de Monte Agraço, Vila Franca de Xira, Alenquer e Sintra. A grande novidade é a classificativa de Sintra | Almargem do Bispo, que servirá de Power Stage, antes da tradicional City Stage na Marina de Cascais, palco da cerimónia de pódio.

Gonçalo Henriques, falou sobre as expectativas para o Rally de Lisboa:

“Durante os testes conseguimos obter excelentes sensações com o carro e encontrar uma afinação que nos deu a confiança necessária para impor um ritmo forte. Por isso, vamos partir para o Rally de Lisboa determinados em lutar pelos lugares da frente e, se possível, discutir a vitória. Em pisos de terra demonstrámos andamento para vencer e resta-nos ver como será a resposta no asfalto. Acreditamos que seremos rápidos e que temos uma palavra importante a dizer nesta superfície. No teste, a nossa readaptação foi muito simples e natural. Foi quase como se nunca tivéssemos deixado de correr juntos. Esta cumplicidade será, sem dúvida, importante para sermos competitivos nas classificativas da região de Lisboa.”

Hugo Lopes, fez a antevisão da estreia nos troços lisboetas:

“Estamos muito ansiosos por voltar ao asfalto e por competir, pela primeira vez, no Rally de Lisboa. O balanço dos testes é extremamente positivo; correu muito bem e foi excelente voltar aos comandos do Hyundai em pisos de asfalto. Sentimo-nos logo muito confortáveis e rápidos. Queremos ser competitivos desde o primeiro quilómetro. Estamos confiantes de que podemos alcançar um bom resultado. Apesar dos nossos adversários estarem em vantagem por conhecerem o terreno, cabe-nos agora atenuar isso com um bom trabalho de casa nos reconhecimentos.”