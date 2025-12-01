Rally de Lisboa ‘sobe’ ao CPR: “Agora é montar o melhor rali da sua história”

Cinco anos depois do seu nascimento, o Rally de Lisboa sobe de “escalão” e integrará em 2026 o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), anunciou ontem a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK). Esta promoção do evento do CPKA, que nas duas últimas edições foi a prova de atribuição da Taça de Portugal de Ralis, permitirá que a Grande Lisboa, que soma 2 milhões e meio de habitantes, volte a ser cenário de uma competição do CPR ao fim de 33 anos.

A região da Grande Lisboa aglutina cerca de uma dezena de municípios, entre os quais se destacam Lisboa, Cascais, Mafra, Sintra, Vila Franca de Xira, Sobral de Monte Agraço, Alenquer e Arruda dos Vinhos, que desde a primeira hora têm estado nas cinco edições da prova organizada pelo CPKA. Considerado de Interesse Turístico Nacional, o evento destaca monumentos e zonas de referência como o Padrão dos Descobrimentos, o Palácio Nacional de Mafra, a Serra de Sintra, a região dos Vinhos de Lisboa ou a Marina de Cascais, palco da chegada e da festa da consagração dos vencedores das últimas edições do rali.

“Desde 2021, quando decidiu avançar com o Rally de Lisboa, que o sonho do CPKA era ver a sua prova no Campeonato de Portugal de Ralis e foi nesse sentido que trabalhámos arduamente ao longo dos últimos 5 anos, com a ajuda inestimável de um conjunto alargado de parceiros.

A entrada no calendário de elite dos ralis portugueses enche-nos de orgulho e de satisfação, mas estamos conscientes de que tal significa, também, um acréscimo de responsabilidade em termos de futuro.

Cá estaremos, com humildade e muita determinação, para responder aos novos desafios que se avizinham.

Neste momento, só posso agradecer à FPAK a confiança que sempre depositou em nós, bem como aos pilotos e às equipas que têm estado connosco e foram determinantes na ‘construção’ do Rally de Lisboa, bem como aos nossos parceiros e patrocinadores, entre os quais destaco as autarquias.

Sem o apoio das autarquias, empenhadas na promoção dos seus territórios, o Rally de Lisboa não seria possível. Agora, a etapa que se segue será angariar os apoios e as parcerias indispensáveis para o CPKA, em 2026, montar o melhor e mais espetacular Rally de Lisboa da sua história!”, declarou Humberto Silva, presidente do CPKA.

A edição 2026 do Rally de Lisboa será a quarta de 9 provas do calendário do Campeonato de Portugal de Ralis’2026, a 28/30 de maio, mantendo uma estrutura competitiva com classificativas em pisos de asfalto.