Rally de Lisboa recebe segunda prova do Challenge Clio Rally5

O Challenge Clio Rally5 disputa a sua segunda prova da temporada de 2026 no Rally de Lisboa, entre os dias 28 e 30 de maio, marcando o arranque da fase de asfalto da competição monomarca. Após uma estreia emotiva no Rali Terras d’Aboboreira, a luta promete ser intensa nas classificativas da região da Grande Lisboa.

Luís Caetano, vencedor da ronda inaugural, Carlos Marreiros, que liderou grande parte do Rali Terras d’Aboboreira antes de um furo o afastar da vitória, e Tiago Pereira, vencedor da edição do ano passado do Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, surgem como os principais favoritos. A estes juntam-se nomes que impressionaram na abertura da época: Miguel Carvalho, estreante que terminou em segundo lugar, Henrique Silva, que surpreendeu com o terceiro posto no regresso aos ralis nacionais, e Cristiano Gil, em processo de evolução após uma estreia positiva em terra.

O Rally de Lisboa traz ainda várias novidades ao Challenge Clio Rally5. David Brites, 35 anos, piloto de Viseu e filho do experiente Francisco Brites, estreia-se na competição após uma década de participações pontuais nos ralis, tendo no currículo o título nacional de iniciados em 2015.

Destaque também para o regresso da família algarvia Tintim: Vasco Tintim e a filha Filipa Tintim estarão ambos à partida, cada um ao volante do seu Renault Clio Rally5.