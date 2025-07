Rally de Lisboa: PEC Sintra de regresso

O CPKA (Clube de Promoção de Karting e Automobilismo) está a preparar o Rally de Lisboa 2025, e em colaboração com o Município de Sintra, a Proteção Civil e os Bombeiros, está confirmado o regresso da classificativa de Sintra, que substitui a da Peninha, devido a questões de segurança derivadas da depressão Martinho que assolou Portugal continental em março passado.

Uma das grandes novidades do Rally de Lisboa 2025 era a realização de duas passagens nas PEC (Provas Especiais de Classificação) da Serra de Sintra, na tarde de 1 de novembro, mas com a incerteza sobre a abertura da estrada da Peninha ao trânsito, será substituída pela classificativa de Sintra, que deverá começar na Rampa da Pena – mais acima do final ‘habitual’ na história do troço, e terminar no Pé da Serra, onde era o começo.

Está igualmente prevista a realização, de novo, do troço de Alcabideche, só que este ano, em sentido contrário, a descer a Lagoa Azul, e entroncar depois na estrada de Alcabideche, terminando junto à povoação que dá o nome à classificativa.

Ralis na Serra de Sintra: uma história de paixão e evolução

Em 1976, a equipa liderada por César Torres idealizou na Serra de Sintra a última etapa do Rali de Portugal Vinho do Porto, num esquema de rondas noturnas.

Certamente, não imaginariam que, mais do que uma prova desportiva, a noite de Sintra se transformaria num grandioso festival com três palcos – Lagoa Azul, Peninha e Sintra – onde se assistiam a recitais de condução memoráveis, como os de Mikkola e Alen em 1978.

Como em qualquer evento desta natureza, o público começava a chegar na véspera com saco-cama e mochila, e horas antes da primeira atuação, milhares de espetadores já preenchiam o perímetro do maciço granítico. A festa começava muito antes dos pilotos entrarem em cena.

De ano para ano, o número de espetadores aumentava, impulsionado pela enorme popularidade dos ralis e pelo surgimento dos carros do Grupo B. Nada detinha a crescente onda de entusiasmo em torno do fenómeno ‘Sintra’. Fazia-se ‘gazeta’ no emprego e algumas escolas fechavam para que ninguém faltasse à festa do dia de São Rali. Pouco mais de duas dezenas de quilómetros acolhiam centenas de milhares de espetadores.

Passada a tragédia de 1986, hoje em dia, o público comporta-se de forma exemplar, posicionando-se de maneira totalmente segura para assistir aos ralis, demonstrando um grande respeito pelas regras e pelo espetáculo.

Após o acidente de Joaquim Santos na Lagoa Azul em 1986, o Rali de Portugal despediu-se daquelas estradas e, anos depois, a Serra acabaria por ficar órfã de provas de automóveis durante muito tempo.

Apenas o Rally de Portugal Histórico por lá passava, mas como prova de regularidade.

Foi preciso esperar quase 30 anos, mas a Serra de Sintra regressou ao mundo dos ralis em 2018 com o Rali das Camélias, e as estradas da Serra de Sintra são agora também utilizadas pelo Rally de Lisboa.