Rally de Lisboa ou o Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão: escolhas já foram feitas…
Já são conhecidas as escolhas dos pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis quanto à obrigatoriedade regulamentar de indicar, para efeitos de pontuação, o Rally de Lisboa ou o Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão.
A obrigatoriedade de cada concorrente do CPR optar entre o Rally de Lisboa e o Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, definindo qual das duas provas contará para a classificação final, introduz uma das variáveis mais sensíveis do regulamento de 2026. A norma, confirmada pela FPAK, poderá ter impacto direto na luta pelo título, sobretudo se os principais candidatos ao campeonato seguissem estratégias distintas e concentrassem a concorrência em provas diferentes. Não aconteceu.
Escolhas para o Rally de Lisboa
Um grupo significativo de pilotos optou por disputar a prova na capital. Entre os concorrentes que assinalaram o Rally de Lisboa como prova selecionada encontram-se:
Armindo Araújo
José Pedro Fontes
Ricardo Teodósio
Gonçalo Henriques
Hugo Lopes
Pedro Almeida
Rafael Rêgo
Guilherme Meireles
Paulo Neto
Paulo Caldeira
Escolhas para Castelo Branco
Por outro lado, os restantes pilotos da lista oficial decidiram competir no Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão. Esta foi a opção de:
João Barros
Ricardo Filipe
Henrique Moniz
Pedro Meireles
Rui Borges
Diogo Marujo
Ruben Rodrigues
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