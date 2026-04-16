Rally de Lisboa ou o Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão: escolhas já foram feitas…

Já são conhecidas as escolhas dos pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis quanto à obrigatoriedade regulamentar de indicar, para efeitos de pontuação, o Rally de Lisboa ou o Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão.

A obrigatoriedade de cada concorrente do CPR optar entre o Rally de Lisboa e o Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, definindo qual das duas provas contará para a classificação final, introduz uma das variáveis mais sensíveis do regulamento de 2026. A norma, confirmada pela FPAK, poderá ter impacto direto na luta pelo título, sobretudo se os principais candidatos ao campeonato seguissem estratégias distintas e concentrassem a concorrência em provas diferentes. Não aconteceu.

Escolhas para o Rally de Lisboa

Um grupo significativo de pilotos optou por disputar a prova na capital. Entre os concorrentes que assinalaram o Rally de Lisboa como prova selecionada encontram-se:

Armindo Araújo

José Pedro Fontes

Ricardo Teodósio

Gonçalo Henriques

Hugo Lopes

Pedro Almeida

Rafael Rêgo

Guilherme Meireles

Paulo Neto

Paulo Caldeira

Escolhas para Castelo Branco

Por outro lado, os restantes pilotos da lista oficial decidiram competir no Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão. Esta foi a opção de:

João Barros

Ricardo Filipe

Henrique Moniz

Pedro Meireles

Rui Borges

Diogo Marujo

Ruben Rodrigues