Rally de Lisboa oferece prémios de 5.000 euros aos melhores portugueses
Prova sobe ao escalão absoluto e reforça estatuto no panorama nacional de ralis
O Rally de Lisboa 2026 promete ser uma das edições mais marcantes da sua história. A prova, que decorre entre 28 e 30 de maio, vai distribuir um total de 5.000 euros em Prize Money pelos três concorrentes portugueses melhor classificados da classificação geral: 2.500 euros para o vencedor, 1.500 euros para o segundo e 1.000 euros para o terceiro.
Com este incentivo, a organização pretende valorizar o desempenho nacional e aumentar a competitividade numa edição que marca a estreia do evento no Campeonato de Portugal de Ralis absoluto — o principal escalão da modalidade.
Uma subida de patamar histórico
A sexta edição do Rally de Lisboa é apontada como “a mais importante de sempre”, segundo a organização, não apenas pelo prémio monetário, mas também pela integração em múltiplos campeonatos e troféus. Além do campeonato absoluto, a prova pontua para o Campeonato de Portugal de Ralis 2RM, o Campeonato de Portugal Júnior, o Campeonato Promo, o Master de Ralis e a FPAK Júnior Team.
No plano dos monomarca, o evento volta a receber a Peugeot Rally Cup Portugal e o Challenge Clio Rally5, duas competições que garantem uma grelha variada e competitiva. A nível internacional, o Rally de Lisboa integrará o International Iberian Rally Trophy, reforçando a ligação desportiva entre Portugal e Espanha.
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