Rally de Lisboa: Lista de Inscritos de luxo, no regresso do Nacional/CPR à “região alfacinha”

Realiza-se no próxima fim de semana, sexta e sábado, 29 e 30 de maio a terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2026, evento que conta com uma grande lista de inscritos, naquela que é a primeira prova do ano em asfalto no CPR. 60 equipas, entre as quais, 17 Rally2 vão percorrer as 10 classificativas da região da Grande Lisboa eleitas pelo CPKA. Devido à tempestade Kristin, e para minimizar os riscos, a passagem por Sintra foi trocada por uma PowerStage no troço de Sintra/Almargem do Bispo, que reuniu milhares de espectadores no recente Rali das Camélias, numa versão revista e aumentada para o Rally de Lisboa.

Paralelamente, desde a partida simbólica, na tarde de sexta-feira, no Padrão dos Descobrimentos, à passagem por locais icónicos como o Palácio Nacional de Mafra, onde se encontra o Centro Operacional, e em frente ao qual decorre a super-especial bem como Parque Fechado, que encerra a primeira etapa, a prova termina no belo cenário da Marina de Cascais, para a City Stage, depois dos concorrentes terem decidido a prova no Santuário da Nossa Senhora da Piedade da Serra, isto numa prova também integrada no calendário do International Iberian Rally Trophy e, além do CPR, igualmente pontuável nos campeonatos 2RM (duas rodas motrizes), Júnior, Master e Promo, bem como no FPAK Júnior Team, na Peugeot Rally Cup Portugal e no Challenge Clio Rally5.

Das 60 duplas inscritas nada menos que 17 competirem em carros da categoria Rally2. Para se colocarem as coisas em perspetiva, estiveram 15 RC2 no CPR na Aboboreira, 12 no Rali de Portugal, 11 no Rali Vidreiro 2025, 8 no Rali da Água, e por aí fora…

Para além dos nomes habituais dos concorrentes do CPR:

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2)

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2)

Gonçalo Henriques-Gonçalo Cunha (Hyundai I20 Rally2)

Hugo Lopes-Magda Oliveira (Hyundai I20 Rally2)

Pedro Almeida/António Costa (Toyota GR Yaris Rally2)

Rúben Rodrigues-Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2)

Ricardo Teodósio-José Teixeira (Citroën C3 Rally2)

Rafael Rêgo-Nuno Mota Ribeiro (Toyota GR Yaris Rally2)

Diogo Marujo/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo)

Henrique Moniz/Jorge Diniz (Skoda Fabia Rally2 Evo)

Paulo Neto/Carlos Magalhães (Skoda Fabia RS Rally2)

Temos ainda…

Rui Madeira/Mário Castro (Hyundai i20 N Rally2)

João Barros/Jorge Henriques (Skoda Fabia RS Rally2)

Guilherme Meireles/Pedro Alves (Skoda Fabia Rally2 Evo)

Ricardo Sousa/Luis Marques (Skoda Fabia RS Rally2)

André Cabeças/José Martins (Citroen C3 Rally2)

Paulo Caldeira/Ricardo Faria (Skoda Fabia Rally2 Evo)

Nas 2RM são 33, no total, 12 na Peugeot Rally Cup Portugal, 9 no Challenge Clio Rally5, nove nos Promo, 15 nos Júniores, cinco nos Masters, sete no FPAK Júnior Team. E ainda há outros exemplos interessantes. Por exemplo, Gil Antunes recupera o Dacia Sandero R4 para correr em ‘casa’. Portanto, muitos e bons ingredientes para ver a passagem da caravana do CPR pela zona de Lisboa, o que não acontecia desde… para sermos precisos, 3 de abril de 2014, dia da PEC1 Lisboa do Rali de Portugal, quando João Barros venceu entre os concorrentes do CPR no seu Ford Fiesta R5.

Muitos antes disso, só recuando até ao Rali de Portugal de 1994, quando a caravana partiu do Estoril rumo ao Gradil, em 1993, quando os concorrentes da Volta Galp a Portugal fizeram uma ronda de quatro troços entre Lagoa Azul, Peninha e Sintra, ou se falarmos de uma prova “inteira” só mesmo Rali das Camélias de 1991, ganho por José Miguel Leite Faria no seu Ford Sierra RS Cosworth, numa prova em que os troços foram todos entre Cascais, Sintra e Mafra.

Este foi o último rali do Campeonato Nacional de Ralis integralmente realizado na Grande Lisboa.