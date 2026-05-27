Rally de Lisboa: Irmãos unidos no FPAK Junior Team de Ralis 2026

Leandro e Liliana Costa, irmãos unidos pela paixão pelo desporto automóvel, preparam-se para iniciar a sua participação no FPAK Junior Team de Ralis 2026, competição promovida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, com estreia no Rally de Lisboa ao volante do Peugeot 206 Rallye 6. A dupla representa a estrutura JGSPORT/Joaquim Gameiro, que este ano celebra 60 anos de atividade.

Leandro Costa iniciou-se nos ralis em 2023 e conta já com participações no Rallye Terras de Auren, Rali Alitém e Rallye Constálica Viseu Dão Lafões. O jovem piloto reconhece que o Peugeot 206 Rallye 6 é um carro exigente, fácil de levar ao limite, e assume o Rally de Lisboa como uma prova de aprendizagem, sem pressão de resultados imediatos, mas com o objetivo claro de perceber o ritmo da equipa face à concorrência.

Liliana Costa, navegadora com início de carreira em 2018, traz uma bagagem competitiva relevante: venceu o Rali Terras d’Aboboreira 2023 no CPR2RM, somou duas vitórias no Rali Alitém e um segundo lugar na mesma prova, e terminou em terceiro lugar entre os navegadores no Campeonato de Portugal Júnior de Ralis em 2023. O projeto conta ainda com o envolvimento de jovens em formação profissional, reforçando a vertente pedagógica da iniciativa. Hélder Costa, pai dos dois pilotos e diretor de equipa, enquadra esta participação como a continuação natural de uma ligação familiar ao automóvel construída ao longo de gerações.

Leandro Costa comento a sua estreia no FPAK Junior Team e a abordagem ao Rally de Lisboa:

“O primeiro contacto com o Peugeot mostrou-me que é um carro exigente, fácil de levar ao limite, mas também fácil de passar esse limite. Por isso, temos de ir com precaução, perceber o carro, perceber onde estamos face aos nossos colegas e, acima de tudo, evoluir. Nesta primeira prova quero retirar todas as ilações possíveis do carro para conseguir evoluir. Não temos uma base real para saber onde podemos estar em termos de cronómetro, por isso o objetivo é fazer os troços, perceber o nosso ritmo e trabalhar dentro dos limites. Podermos ter uma equipa nossa diz muito de todo o trabalho feito pelo meu pai e pelo meu avô ao longo dos anos. É um orgulho enorme representar esta estrutura neste momento.”

Liliana Costa realçou a responsabilidade do papel de navegadora ao lado do irmão:

“A responsabilidade é sempre grande, seja quem for o piloto, mas ter o meu irmão ao lado é diferente. Este ano temos a equipa toda em casa e o meu trabalho não começa apenas dentro dos troços. Começa muito antes, na preparação, na organização e na forma como ajudamos toda a estrutura a estar preparada. Vamos comunicar, vamos aprender um com o outro e vamos aprender muito em Lisboa. Este projeto pode ter sido a melhor coisa que nos aconteceu e queremos aproveitá-lo da melhor forma.”

Hélder Costa, diretor de equipa e pai dos pilotos, lembrou a sua história:

“Comecei um pouco como o meu filho, a fazer carros com o apoio do meu pai, e hoje queremos dar-lhes também esse apoio. O mais importante é que tenham calma, que façam aquilo que sabem e que percebam que esta primeira prova não é o campeonato: é apenas o começo.”