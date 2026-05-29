Rally de Lisboa: Hugo Lopes foi o mais rápido no Shakedown
Já está na estrada o Rally de Lisboa, e o shakedown da prova já está concluído. Feito no Sobral da Abelheira, o troço de 3,81 km que serviu para afinar máquinas viu a dupla Hugo Lopes / Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2) destacar-se.
Com o cronómetro a marcar 2:21.1, Lopes foi o mais rápido, à frente de Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2), com o tempo de 2:21.2 e Gonçalo Henriques / Gonçalo Cunha (Hyundai i20 N Rally2), a 0.5 seg. da referência.
Seguiram-se Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2), Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2), Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroën C3 Rally2), José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale), Rafael Rêgo / Nuno Mota Ribeiro (Toyota GR Yaris Rally2), Ricardo Sousa / Luís Marques (Škoda Fabia RS Rally2) e Diogo Marujo / Jorge Carvalho (Škoda Fabia RS Rally2).
Nas duas rodas motrizes, Cristiano Gil / António Coelho (Renault Clio Rally5) foram os mais rápidos, à frente de Afonso Santos / Alexandre Rodrigues (Peugeot 208 Rally4) e Pedro Câmara / João Câmara (Peugeot 208 Rally4).
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