Rally de Lisboa: Guia do Espectador
O Rally de Lisboa, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), enfrentou significativas alterações no seu percurso inicialmente previsto, devido aos estragos provocados pela tempestade “Kristin”. Os condicionalismos ditaram o cancelamento do tradicional troço de Pé da Serra/Peninha.
Em alternativa, a organização desenhou uma nova classificativa em Sintra | Almargem do Bispo, que funcionará como a decisiva Power Stage do evento, troço que surge como a principal novidade. Localizado a cerca de uma dezena de quilómetros de Lisboa, o troço promete elevado espetáculo face à grande diversidade de pisos e larguras de estrada.
Duas etapas distribuídas entre sexta-feira e sábado
Apesar dos ajustes forçados no itinerário, o figurino geral do rali mantém o plano original de abranger vários concelhos da região. O Parque de Assistência ficará sediado na freguesia da Encarnação (Mafra), localidade que acolhe o Shakedown na manhã de sexta-feira. Segue-se a habitual partida simbólica no Padrão dos Descobrimentos, em Belém, antes de os pilotos rumarem à primeira ronda competitiva pelas passagens de Tapada de Mafra, Sobral Monte Agraço, Vila Franca de Xira e Alenquer. A primeira etapa encerra na sexta-feira à noite com a realização da Super-Especial junto ao Palácio Nacional de Mafra.
No sábado, os concorrentes repetem o circuito pelas quatro classificativas iniciais da prova. Após o reagrupamento na Encarnação, a caravana disputa a nova Power Stage em Almargem do Bispo. O encerramento do Rally de Lisboa está agendado para o coração da Marina de Cascais, que serve de palco à City Stage final e à respetiva cerimónia de coroação dos vencedores.
No PDF a seguir encontra toda a informação relvante para seguir a prova, o Mapa Geral, programa, horários (também do encerramento de estradas) inscritos, localizações, dos parques fechados, assistência, e algo super importante para o público, os QR Code das zonas de público, com respetivo vídeo do local para dar uma ideia aos espectadores do que vão bem como as coordenadas GPS que pode por no seu carro ou smartphone.
Acessos para o #RalideLisboa! by Team Armindo Araújo
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ACESSOS / ZONAS ESPECTÁCULO
Parque Assistência – CLIQUE AQUI
Sexta-Feira 29/5
SHAKEDOWN •SOBRA DA ABELHEIRA – MAFRA
•3.81 kms 7:30h / 10:30h
Início: https://maps.app.goo.gl/c33SuinfNMjBu27dA
Fim: https://maps.app.goo.gl/73KCKxnKvBNsAk8z8
ZE: https://maps.app.goo.gl/9yb7Bv3UJ7v5AfQP8
Cerimónia 14:45h: https://maps.app.goo.gl/RkSJ7UGZFDvwTVB6A
Partida 16:15h https://maps.app.goo.gl/XD6YpiLHRSooTkv28
PEC1 •TAPADA DE MAFRA 1 •16,27 kms 16:33h
Início: https://maps.app.goo.gl/u1hYiSqs1F5CPtPm7
Fim: https://maps.app.goo.gl/zvLVQ7s7zN7Q1yh18
ZE: https://maps.app.goo.gl/hf8SHkysu1QjVsXm6
ZE: https://maps.app.goo.gl/Lg8HSzKKzbvtQu92A
PEC2 •SOBRAL MONTE AGRAÇO 1 •9,24 kms 17:41h
Início: https://maps.app.goo.gl/oNqvMZFNFpATKpHz7
Fim: https://maps.app.goo.gl/yKjkE7DpEkUYnwKC9
ZE: https://maps.app.goo.gl/Rkh5zRfhzVDx4ByF7
ZE: https://maps.app.goo.gl/faaHuyS48DWG6K2Z7
PEC3 •VILA FRANCA DE XIRA 1 •7,43 kms 18:41h
Início: https://maps.app.goo.gl/WDkhAxjnUYtjLsj56
Fim: https://maps.app.goo.gl/m1PVqABmrs3pLnzX7
ZE: https://maps.app.goo.gl/iFhDPyFe1roQ4pFX9
ZE: https://maps.app.goo.gl/2gvkj6dQsshhbeW27
PEC4 •ALENQUER 1 – •15,35 kms 18:52h
Início: https://maps.app.goo.gl/JC5XdtSArDrPNpVh7
Fim: https://maps.app.goo.gl/RWvpM73eiwCRShhG6
ZE: https://maps.app.goo.gl/hQioNDbiaoWLvdGF6
ZE: https://maps.app.goo.gl/ge3QZxWWyqaD2pmf9
PEC5 •SE MAFRA •1,63 kms 21:40h
Início: https://maps.app.goo.gl/C1TwKR5QPRYmERYT7
Fim: https://maps.app.goo.gl/UWZkTyZRecFLwszB7
ZE: https://maps.app.goo.gl/Xfax8JfyN2uzhj3b9
ZE: https://maps.app.goo.gl/Soys3vnGuEV234F88
Sábado 30/5
PEC6 •TAPADA DE MAFRA 2 •16,27 kms 8:53h
Início: https://maps.app.goo.gl/u1hYiSqs1F5CPtPm7
Fim: https://maps.app.goo.gl/zvLVQ7s7zN7Q1yh18
ZE: https://maps.app.goo.gl/hf8SHkysu1QjVsXm6
ZE: https://maps.app.goo.gl/Lg8HSzKKzbvtQu92A
PEC7 •SOBRAL MONTE AGRAÇO 2 •9,24 kms 10:01h
Início: https://maps.app.goo.gl/oNqvMZFNFpATKpHz7
Fim: https://maps.app.goo.gl/yKjkE7DpEkUYnwKC9
ZE: https://maps.app.goo.gl/Rkh5zRfhzVDx4ByF7
ZE: https://maps.app.goo.gl/faaHuyS48DWG6K2Z7
PEC8 •VILA FRANCA DE XIRA 2 •7,43 kms 10:51hH
Início: https://maps.app.goo.gl/WDkhAxjnUYtjLsj56
Fim: https://maps.app.goo.gl/m1PVqABmrs3pLnzX7
ZE: https://maps.app.goo.gl/iFhDPyFe1roQ4pFX9
ZE: https://maps.app.goo.gl/2gvkj6dQsshhbeW27
PEC9 •ALENQUER 2 – •15,35 kms 11:12h
Início: https://maps.app.goo.gl/JC5XdtSArDrPNpVh7
Fim: https://maps.app.goo.gl/RWvpM73eiwCRShhG6
ZE: https://maps.app.goo.gl/hQioNDbiaoWLvdGF6
ZE: https://maps.app.goo.gl/ge3QZxWWyqaD2pmf9
PEC10 •SINTRA – ALMARGEM DO BISPO – •10,18 kms 13:56H
Início: https://maps.app.goo.gl/q61tAAovfLmJTEh96
Fim: https://maps.app.goo.gl/gLYXXakWey5ckhBBA
ZE: https://maps.app.goo.gl/8JHUZgkF296zsz467
ZE: https://maps.app.goo.gl/Rvkfe5GUhufmGJZF8
ZE: https://maps.app.goo.gl/tqpmYm2of3MFtjzE7
CITY STAGE MARINA CASCAIS – •1,37 kms 16:45h
ZE: https://maps.app.goo.gl/22LEscRSaitCPxzK8
Pódio 17:45h
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