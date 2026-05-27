Rally de Lisboa: Guia do Espectador

O Rally de Lisboa, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), enfrentou significativas alterações no seu percurso inicialmente previsto, devido aos estragos provocados pela tempestade “Kristin”. Os condicionalismos ditaram o cancelamento do tradicional troço de Pé da Serra/Peninha.

Em alternativa, a organização desenhou uma nova classificativa em Sintra | Almargem do Bispo, que funcionará como a decisiva Power Stage do evento, troço que surge como a principal novidade. Localizado a cerca de uma dezena de quilómetros de Lisboa, o troço promete elevado espetáculo face à grande diversidade de pisos e larguras de estrada.

Duas etapas distribuídas entre sexta-feira e sábado

Apesar dos ajustes forçados no itinerário, o figurino geral do rali mantém o plano original de abranger vários concelhos da região. O Parque de Assistência ficará sediado na freguesia da Encarnação (Mafra), localidade que acolhe o Shakedown na manhã de sexta-feira. Segue-se a habitual partida simbólica no Padrão dos Descobrimentos, em Belém, antes de os pilotos rumarem à primeira ronda competitiva pelas passagens de Tapada de Mafra, Sobral Monte Agraço, Vila Franca de Xira e Alenquer. A primeira etapa encerra na sexta-feira à noite com a realização da Super-Especial junto ao Palácio Nacional de Mafra.

No sábado, os concorrentes repetem o circuito pelas quatro classificativas iniciais da prova. Após o reagrupamento na Encarnação, a caravana disputa a nova Power Stage em Almargem do Bispo. O encerramento do Rally de Lisboa está agendado para o coração da Marina de Cascais, que serve de palco à City Stage final e à respetiva cerimónia de coroação dos vencedores.

No PDF a seguir encontra toda a informação relvante para seguir a prova, o Mapa Geral, programa, horários (também do encerramento de estradas) inscritos, localizações, dos parques fechados, assistência, e algo super importante para o público, os QR Code das zonas de público, com respetivo vídeo do local para dar uma ideia aos espectadores do que vão bem como as coordenadas GPS que pode por no seu carro ou smartphone.

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ACESSOS / ZONAS ESPECTÁCULO

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Sexta-Feira 29/5

SHAKEDOWN •SOBRA DA ABELHEIRA – MAFRA

•3.81 kms 7:30h / 10:30h

Início: https://maps.app.goo.gl/c33SuinfNMjBu27dA

Fim: https://maps.app.goo.gl/73KCKxnKvBNsAk8z8

ZE: https://maps.app.goo.gl/9yb7Bv3UJ7v5AfQP8

Cerimónia 14:45h: https://maps.app.goo.gl/RkSJ7UGZFDvwTVB6A

Partida 16:15h https://maps.app.goo.gl/XD6YpiLHRSooTkv28

PEC1 •TAPADA DE MAFRA 1 •16,27 kms 16:33h

Início: https://maps.app.goo.gl/u1hYiSqs1F5CPtPm7

Fim: https://maps.app.goo.gl/zvLVQ7s7zN7Q1yh18

ZE: https://maps.app.goo.gl/hf8SHkysu1QjVsXm6

ZE: https://maps.app.goo.gl/Lg8HSzKKzbvtQu92A

PEC2 •SOBRAL MONTE AGRAÇO 1 •9,24 kms 17:41h

Início: https://maps.app.goo.gl/oNqvMZFNFpATKpHz7

Fim: https://maps.app.goo.gl/yKjkE7DpEkUYnwKC9

ZE: https://maps.app.goo.gl/Rkh5zRfhzVDx4ByF7

ZE: https://maps.app.goo.gl/faaHuyS48DWG6K2Z7

PEC3 •VILA FRANCA DE XIRA 1 •7,43 kms 18:41h

Início: https://maps.app.goo.gl/WDkhAxjnUYtjLsj56

Fim: https://maps.app.goo.gl/m1PVqABmrs3pLnzX7

ZE: https://maps.app.goo.gl/iFhDPyFe1roQ4pFX9

ZE: https://maps.app.goo.gl/2gvkj6dQsshhbeW27

PEC4 •ALENQUER 1 – •15,35 kms 18:52h

Início: https://maps.app.goo.gl/JC5XdtSArDrPNpVh7

Fim: https://maps.app.goo.gl/RWvpM73eiwCRShhG6

ZE: https://maps.app.goo.gl/hQioNDbiaoWLvdGF6

ZE: https://maps.app.goo.gl/ge3QZxWWyqaD2pmf9

PEC5 •SE MAFRA •1,63 kms 21:40h

Início: https://maps.app.goo.gl/C1TwKR5QPRYmERYT7

Fim: https://maps.app.goo.gl/UWZkTyZRecFLwszB7

ZE: https://maps.app.goo.gl/Xfax8JfyN2uzhj3b9

ZE: https://maps.app.goo.gl/Soys3vnGuEV234F88

Sábado 30/5

PEC6 •TAPADA DE MAFRA 2 •16,27 kms 8:53h

Início: https://maps.app.goo.gl/u1hYiSqs1F5CPtPm7

Fim: https://maps.app.goo.gl/zvLVQ7s7zN7Q1yh18

ZE: https://maps.app.goo.gl/hf8SHkysu1QjVsXm6

ZE: https://maps.app.goo.gl/Lg8HSzKKzbvtQu92A

PEC7 •SOBRAL MONTE AGRAÇO 2 •9,24 kms 10:01h

Início: https://maps.app.goo.gl/oNqvMZFNFpATKpHz7

Fim: https://maps.app.goo.gl/yKjkE7DpEkUYnwKC9

ZE: https://maps.app.goo.gl/Rkh5zRfhzVDx4ByF7

ZE: https://maps.app.goo.gl/faaHuyS48DWG6K2Z7

PEC8 •VILA FRANCA DE XIRA 2 •7,43 kms 10:51hH

Início: https://maps.app.goo.gl/WDkhAxjnUYtjLsj56

Fim: https://maps.app.goo.gl/m1PVqABmrs3pLnzX7

ZE: https://maps.app.goo.gl/iFhDPyFe1roQ4pFX9

ZE: https://maps.app.goo.gl/2gvkj6dQsshhbeW27

PEC9 •ALENQUER 2 – •15,35 kms 11:12h

Início: https://maps.app.goo.gl/JC5XdtSArDrPNpVh7

Fim: https://maps.app.goo.gl/RWvpM73eiwCRShhG6

ZE: https://maps.app.goo.gl/hQioNDbiaoWLvdGF6

ZE: https://maps.app.goo.gl/ge3QZxWWyqaD2pmf9

PEC10 •SINTRA – ALMARGEM DO BISPO – •10,18 kms 13:56H

Início: https://maps.app.goo.gl/q61tAAovfLmJTEh96

Fim: https://maps.app.goo.gl/gLYXXakWey5ckhBBA

ZE: https://maps.app.goo.gl/8JHUZgkF296zsz467

ZE: https://maps.app.goo.gl/Rvkfe5GUhufmGJZF8

ZE: https://maps.app.goo.gl/tqpmYm2of3MFtjzE7

CITY STAGE MARINA CASCAIS – •1,37 kms 16:45h

ZE: https://maps.app.goo.gl/22LEscRSaitCPxzK8

Pódio 17:45h