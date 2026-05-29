Rally de Lisboa: Gil Antunes quer dar espetáculo em casa

Gil Antunes e Diogo Correia regressam à competição este fim de semana ao volante do Dacia Sandero Rally2 Kit, no Rali de Lisboa 2026. A dupla de Sintra irá percorrer troços nos municípios de Sintra, Mafra, Vila Franca de Xira, Alenquer e Cascais, numa prova considerada um dos pontos altos da temporada.

Esta é a terceira prova de uma época muito especial para Gil Antunes, que celebra 20 anos de carreira desportiva, evocando os vários navegadores que ao longo de duas décadas “cantaram as notas”. O lugar de co-piloto é ocupado por Diogo Correia, parceiro com quem Gil Antunes conquistou o título nacional de Ralis nas Duas Rodas Motrizes em 2019. O objetivo da dupla é imprimir um ritmo forte, desfrutar da condução e proporcionar espetáculo ao público, que incluirá fãs, amigos, familiares e parceiros.

“Estou muito entusiasmado com o Rali de Lisboa” disse Gil Antunes, piloto, sobre o Rali de Lisbo. “É um privilégio competir com um grande navegador e amigo, num rali especial que atravessa a nossa terra. Sinto-me um privilegiado por voltar a realizar a especial de Almargem do Bispo. Sendo a ‘Power Stage’, é um troço decisivo e fundamental para a pontuação do campeonato. Partilhar este momento com os nossos patrocinadores, amigos e família é o cenário ideal.”

“É sempre um gosto navegar o Gil, não só pela nossa relação de amizade, mas também pela sua qualidade enquanto piloto” disse Diogo Correia, navegador, sobre a parceria com Gil Antunes. “Vamos divertir-nos, o carro presta-se a isso e o ambiente promete ser a cereja no topo do bolo.”