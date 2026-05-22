Rally de Lisboa estreia-se no CPR com grande lista de 60 inscritos e 17 Rally2

O Rally de Lisboa estreia-se no calendário do Campeonato de Portugal de Ralis com a maior lista de inscritos da temporada: 60 equipas, entre as quais 17 em carros da categoria Rally2. A terceira prova do campeonato, agendada para os dias 28 a 30 de maio, marca o arranque da fase de asfalto e apresenta um percurso de 11 classificativas na região da Grande Lisboa, com passagens por Lisboa, Mafra, Sintra e Cascais.

Integrado também no International Iberian Rally Trophy, o evento organizado pelo CPKA pontua ainda para os campeonatos 2RM, Júnior, Master e Promo, bem como para o FPAK Júnior Team, a Peugeot Rally Cup Portugal e o Challenge Clio Rally5. A dimensão e diversidade da lista de inscritos reforçam o peso competitivo de uma prova que já foi classificada como evento de Interesse Turístico Nacional.

Power Stage perto de Lisboa é a principal novidade

Uma das novidades centrais desta edição é a introdução da classificativa Sintra | Almargem do Bispo, com

10,18 quilómetros, que assumirá o papel de Power Stage. O troço, situado a cerca de 10 quilómetros de Lisboa, destaca-se pelo potencial de espetáculo, com zonas de saltos, várias mudanças de tipo de asfalto e setores de condução muito distintos, alternando entre traçados largos e secções mais estreitas. Tudo isto, maioritariamente… entre povoações.

A nova especial surge como alternativa à classificativa de Pé da Serra/Peninha, inicialmente prevista, mas cancelada na sequência das restrições impostas pelo ICNF e pela Proteção Civil na Serra de Sintra. Em causa estão os efeitos da tempestade “Kristin”, que condicionaram a circulação em várias estradas da zona e obrigaram a organização a reformular parte do percurso.

Prova passa por locais emblemáticos da região

O Rally de Lisboa arranca na manhã de sexta-feira com o shakedown na zona da Encarnação, em Mafra, local onde ficará instalado o Parque de Assistência. A partida simbólica mantém-se no Padrão dos Descobrimentos, em Belém, antes do início da primeira etapa, composta pelas classificativas de Tapada de Mafra (16,27 km), Sobral de Monte Agraço (9,24 km), Vila Franca de Xira (7,43 km) e Alenquer (15,35 km).

Mafra, Sintra e Cascais marcam a reta final

Na noite de sexta-feira, a Super-Especial de Mafra (1,63 km), disputada junto ao Palácio Nacional de Mafra, encerra a primeira etapa e antecede o parque fechado. No sábado, os concorrentes repetem a ronda matinal pelas quatro classificativas antes de enfrentarem a Power Stage de Sintra | Almargem do Bispo, que incluirá uma zona espetáculo junto ao Santuário de Nossa Senhora da Serra.

A prova termina na Marina de Cascais, onde se realiza a City Stage final, com 1,37 quilómetros, antes da cerimónia de consagração dos vencedores.

Com forte adesão de equipas, presença massiva de Rally2 e um percurso desenhado em torno de alguns dos cenários mais emblemáticos da região, o Rally de Lisboa apresenta-se como uma das rondas mais mediáticas e competitivas da época no CPR.

Programa horário do Rally de Lisboa

SEXTA-FEIRA (29 maio)

Shakedown (3,81 km) 07h30/10h30

Partida (Cerimónia Simbólica/Padrão dos Descobrimentos) 14h45

Partida (Parque do Mercado de Encarnação) 16h15

PEC 1 – Tapada de Mafra 1 (16,27 km) 16h33

PEC 2 – Sobral Monte Agraço 1 (9,24 km) 17h41

PEC 3 – Vila Franca de Xira 1 (7,43 km) 18h31

PEC 4 – Alenquer 1 (15,35 km) 18h52

Reagrupamento (Parque Desportivo de Mafra) 20h27/21h34

PEC 5 – Super Especial Mafra (1,63 km) 21h40

Assistência (Parque do Mercado da Encarnação) 22h05/22h50

Parque Fechado (Palácio Nacional de Mafra) 23h15

SÁBADO (30 maio)

Partida (Palácio Nacional de Mafra) 08h00

Assistência (Parque do Mercado da Encarnação) 08h20/08h35

PEC 6 – Tapada de Mafra 2 08h53

PEC 7 – Sobral Monte Agraço 2 10h01

PEC 8 – Vila Franca de Xira 2 10h51

PEC 9 – Alenquer 2 11h12

Reagrupamento (Junta de Freguesia da Encarnação) 12h06/12h21

Assistência (Parque do Mercado da Encarnação) 12h23/12h53

PEC 10 – Sintra|Almargem do Bispo (10,18 km) 13h56

Reagrupamento (Marina de Cascais) 15h32/16h42

PEC 11 – CityStage Marina de Cascais (1,37 km) 16h45

Parque Fechado (Marina de Cascais) 16h48