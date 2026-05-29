Rally de Lisboa: asfalto quente e promessa de grandes lutas

O distrito da capital veste-se de Rali para o regresso do campeonato principal em mais de trinta anos

O Rali de Lisboa está a postos para um arranque emocionante, prometendo adrenalina e desafios nas estradas.

A capital portuguesa prepara-se para acolher uma prova que reúne alguns dos melhores pilotos do automobilismo nacional, com o objetivo de conquistar pontos cruciais na luta pelos campeonatos.

A ação começa com o tão aguardado shakedown no Sobral da Abelheira, onde os pilotos afinam os últimos detalhes das suas máquinas. A Cerimónia Oficial de Partida, um momento de celebração e expectativa, terá lugar às 14h45 no icónico Padrão dos Descobrimentos.

Para a tarde, estão previstos cinco troços que prometem testar a perícia e a resistência dos concorrentes:

16h33: PEC 1 – Tapada de Mafra 1 | 16,27 Km

17h41: PEC 2 – Sobral de Monte Agraço 1 | 9,24 Km

18h31: PEC 3 – Vila Franca de Xira 1 | 7,43 Km

18h52: PEC 4 – Alenquer 1 | 15,35 Km

21h40: PEC 5 – Super Especial Mafra | 1,63 Km

Os concorrentes juntaram-se ontem à tarde em Mafra para a Sessão de autógrafos, e Rúben Rodrigues, que vai aproveitar esta prova para ganhar ritmo no asfalto, antes de Castelo Branco, prova que escolheu para pontuar e deixa o aviso que têm de contar com ele para a luta pelo título: “vamos trabalhar para isso”

Pedro Almeida, segundo no campeonato, não compete em asfalto desde Castelo Branco do ano passado e marca agora presença com um carro novo: “prova nova para mim, transição do carro para os pisos de asfalto. Vai ser um desafio exigente”, disse.

Gonçalo Henriques é terceiro no CPR e “quero lutar pelos lugares da frente”, enquanto Armindo Araújo quer “amealhar o máximo de pontos possíveis” para continuar na luta pelo título nacional.

Já José Pedro Fontes estreia o Lancia em asfalto depois de um quarto e um sexto lugar na terra, quer agora elevar a competitividade: “temos a arma certa para apontar aos primeiros lugares.”

Ricardo Teodósio, agora com um Citroën C3 Rally2, encara a prova com motivação e quer “continuar a aumentar a confiança e lutar pelo melhor resultado possível.”

Hugo Lopes anda bem no asfalto onde quer confirmar o potencial demonstrado pelo Hyundai i20 N Rally2: “muito ansiosos pelo asfalto, estamos confiantes de que podemos alcançar um bom resultado.”

Também para Rafael Rêgo o Rali de Lisboa é a prova de ‘casa’ e o seu objetivo passa obrigatoriamente por terminar o rali e ganhar mais experiência ao volante do Toyota Yaris GR Rally2 depois do azar em Amarante.

De resto, André Cabeças depois do toque na última prova tem o Citroen C3 Rally2 pronto para a luta, Diogo Marujo marcou presença no ano passado no Rally de Lisboa, mas com o que choveu, as referências são agora bem diferentes com o asfalto seco, mas como corre em casa está super motivado.

Guilherme Meireles quer continuar a sua evolução com o seu novo Skoda Fabia Rally2 Evo, o mesmo se aplicando a

Henrique Moniz.

João Barros sabe o que é vencer no CPR em asfalto, mas hoje em dia os objetivos são distintos, ainda assim está preparado para fazer uma boa prova. Paulo Neto, também a correr em casa, estás motivado para a luta dos Masters,

Paulo Caldeira regressa depois de algum tempo e por fim, Ricardo Sousa estreia o seu novo Skoda Fabia RS Rally2. Vai usar este rali para se adaptar ao carro e acumular quilómetros, pois ainda tem pela frente, espera-se, mais provas na categoria principal.

Rui Madeira, que corre nesta prova novamente com Mário Castro ao lado no Hyundai I20 Rally2, depois de ter vencido o Rali das camélias nestas mesmas estradas, vai agora competir com a caravana do CPR, sendo muito interessante ver onde o ‘nosso’ Campeão do Mundo se insere hoje em dia em termos de andamento face aos melhores do CPR.

Os dados estão lançados para uma grande prova na estrada, são muitos e bons a lutar por objetivos distintos, com vários pontos de interesse na caravana, e claro, só falámos dos Rally2, pois atrás há muito e bom também para seguir com atenção.

A prova, para lá do campeonato principal conta também para o Campeonato de 2 rodas Motrizes, Júnior, Masters, é a terceira prova dos Promo, a primeira da Taça de Portugal de GT, com concorrente único, Paulo Carvalheiro, o FPAK Junior Team também arranca, é a segunda prova do Challenge Clio Rally5, e por fim a segunda da Peugeot Rally Cup Portugal.